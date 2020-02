Hóvirág országban és kakasmandikó ligetben

A megyeszéli kis falut ilyenkor sokan keresik fel, mert nagy tömegben nyílik errefelé a hóvirág, s a vastag avart áttörve, most dugja ki a fejét a település ritka szép tavaszi erdei virága a kakasmandikó.

A falu alatti erdőben kollégákra bukkanunk, két hölgy fotós is serénykedik a kis virágok megörökítésével a fák között. A kakasmandikó annyira jelen van a csödeiek életében, hogy a címerükbe is beválasztották a virágot, mint a falu jellemzőjét. Az erdei út bejáratánál, a természetvédelmi tábla alatt külön kis tábla hirdeti, tilos a virágok csokorba szedése, hagymáik kiásása pedig egyenesen főben járó bűnnek számít.

A kakasmandikó Észak-Amerikából származik, s a liliomfélék családjába tartozik. Van ahol Szent György virágnak, illetve kutyafoggyökérként ismerik, jó tudni, vigyázni is kell a kis szépséggel, mert mérgező, s veszélyes mellékhatásai vannak, a gyógyászatban főleg külsőleg használják, erősen hánytató hatású. Eszmei értéke ötvenezer forint, bizony megjárja a tolvaj, ha a nemzeti park őrei lopáson kapják a magukról megfeledkező látogatókat…

Hazafelé, Zalaszentgyörgy határában, az út menti erdő is csak úgy fehérlik a hóvirágtól. Az akácos egy részén lépni is alig lehet a kis fehér virágú növényektől. Ez is védett növény, nem szabad leszedni. Kár, hogy a vaddisznók nem tudják ezt, mert csúnya pusztítást végeztek túrásaikkal a hóvirág mezőben…