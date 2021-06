Hová utazunk nyáron? Megtelnek a balatoni hotelek? Zalai szakembereket kérdeztünk

Május eleje óta több mint 40 százalékkal emelkedett a nyári hónapokra beérkezett előfoglalások száma, és ha a növekedés ilyen dinamikus marad, a főszezonban nehéz lesz már szállást találni idehaza a népszerű nyaralóhelyeken, írta néhány napja gyorsjelentésében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A tavalyinál is erősebb nyár áll előttünk

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a tavalyinál is erősebb nyár áll előttünk, így annak lesz biztosan szállása, aki időben foglal. Az adatok és a felmérések arról tanúskodnak: ez az év is alapvetően a belföldi turizmusról szól majd, s bár új helyeket mindig jó felfedezni, a korábbiakra is érdemes viszszatérni, mert rengeteg meglepetés vár(hat)ja az embert: az elmúlt két évben nagyon sok szálláshely megújult, és rengeteg új attrakció létesült, fejlődött.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a legnagyobb arányú növekedést a magánszálláshelyeknél, míg a legnagyobb volumenűt a szállodáknál regisztrálja.

A lefoglalt vendégéjszakák száma már most eléri a 4,5 milliót, amelynek 89 százaléka a vidéki Magyarországhoz kötődik. Ezen belül is a Balaton szálláshelyei a legnépszerűbbek (33 százalék), ezt követi a Márta-Bükk (8 százalék) és Debrecen és térsége (7 százalék).

A balatoni régió toplistáján erős a zalai fölény, a legnépszerűbb ötös ugyanis így fest: Balatonfüred, Siófok, Hévíz, Zalakaros, Cserszegtomaj.

Aki mégis másfelé megy, az leginkább a Mátra-Bükk térségében Miskolcot (ne tévedjünk: Lillafüredet), Egert, Gyöngyöst, Egerszalókot és Noszvajt, a debreceni régióban pedig a cívisváros mellett Hajdúszoboszlót, Tiszafüredet, Berekfürdőt és Abádszalókot választja.

A szakemberek úgy vélik, idén is fontos szerep jut a hazai turizmusban a Szép-kártyának, amelynek feltételrendszerén jelentősen könnyített a kormány az elmúlt másfél évben. Most már az sem számít, hogy melyik zsebben (alszámlán) van pénz, mert mindegyikről minden turisztikai szolgáltatást lehet fizetni.

Eltérőek a szabályok

A nagykanizsai Hello Travel tulajdonosa, Tulezi Anikó a külföldi lehetőségekről is szólt, kiemelve: eltérőek a szabályok. Sok ország nem kéri az oltások igazolását, hanem inkább negatív PCR-teszttel, bizonyos országok még antigénteszttel is várják a turistákat. Horvátországban bizonyos idősávokban elég az egy beadott oltás is.

– A tavalyihoz hasonlóan szinte minden országban kérnek online regisztrációt a beutazáskor – folytatta. – Az utasaink nagy része törökországi nyaralást foglal, ugyanis oda nagyon egyszerű eljutni, mindenfajta oltást elfogadnak. Színvonalas hotelek csalogatnak viszonylag alacsony árakkal, mellé pedig teljes ellátást kínálnak. Kedvelt úti cél még Görögország összes szigete – Görögország szinte az elsők között nyitott meg a turisták előtt. A magyar védettségi kártya hasznos a belföldi hotelekben, a színházban, illetve külföldről történő hazautazáskor is, mert kiváltja az itthoni karantént. Külföldre utazás előtt azt ajánljuk, hogy keressék fel az adott ország konzuli szolgálatát, ahol mindig pontos és naprakész információkat kaphatnak az utazók.

A szakember elmondta: belföldi utazást is sokan választanak, akárcsak tavaly. Az idén is biztosan megtelnek a balatoni hotelek, és túlzsúfoltak lesznek a balatoni strandok.

Szomszédos országba utazni könnyebb

Szomszédos országba utazni könnyebb, ám több országhatárt átlépni vagy körutat tervezni sokkal bonyolultabb az eltérő beutazási feltételek miatt – mondta el tapasztalatát Nyakas József, a zalaegerszegi Nyakas és Társai Tours utazási iroda ügyvezetője. A vállalkozás másfél éve küzd nehézségekkel, akárcsak az ágazat többi szereplője.

– Amikor lehetett, folyamatosan nyitva voltunk, vagyunk, de még mindig nehezen jönnek az emberek. Legtöbbször tőlünk kérnek tájékoztatást, hogy éppen mi a szabályozás, ami gyakran változik. Azt vesszük észre, hiába az oltottság, hiába rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, sok családban az is kérdés, hogy maradt-e szabadság nyárra, vagy egyáltalán tudnak-e annyi pénzt szánni nyaralásra, mint korábban.

– A világ minden tájára kínálunk célpontokat, de jórészt az európai térséget választják az ügyfeleink – folytatta Nyakas Szilárd munkatárs. – Minden évben más a kedvenc hely, ugyanakkor Olaszország, Horvátország, Törökország, Görögország és Egyiptom mindig favorit. Régebben már tavasszal lefoglalták az utaknak több mint felét. Nehéz megmondani, hogy mikor jön meg újra az utazási kedv, úgy vélem, talán jövőre talpra áll az ágazat, idén még sok a kihívás. Arra számítunk, hogy júliustól már tisztábban lát mindenki, így több lesz a foglalás is.