Nem csökken a feszültség a nagykanizsai önkormányzati közgyűlésben

Nyomokban tartalmazott csak konstruktív munkát a közgyűlés hétfői, soron kívüli ülése. A Fidesz-KDNP frakciója szerint az Éljen VárosuNk! Egyesület képviselőcsoportja azon dolgozik, hogy ellehetetlenítse Balogh László fideszes polgármester munkáját.

Utóbbi ismét együttműködést kért a képviselőktől. Emlékeztetett: a legutóbbi, június 29-ei folytatólagos közgyűlésen dr. Fodor Csaba ÉVE-frakcióvezető távolléte miatt 7-7 képviselő foglalt helyet a két politikai oldalon (azaz nem volt meg az ÉVE többsége), így a Fidesz-frakció akár gáncsoskodhatott is volna, de nem tette. Kiemelte: hasonló hozzáállást vár el az Éljen VárosuNk! képviselőitől.

Ezt követően dr. Fodor Csaba javasolta, hogy a közgyűlés ne tárgyalja például a Nagy-Magyarország Emlékműhöz tervezett emléktáblával, az „okos” zebra gyalogosvédelmi rendszer kiépítésével, a Damjanich utca felújításával és a Bocskai utca csapadékvíz- elvezetésével kapcsolatos, a polgármester, illetve fideszes képviselők által jegyzett előterjesztéseket.

Úgy is lett: az ÉVE-frakció megszavazta az említett napirendi pontok levételét. Bizzer András alpolgármester (Fidesz) kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy a Fidesz-frakció javaslatait folyamatosan leveszi az ÉVE a napirendről (ugyanis ez történt a korábbi közgyűlésen is) úgy, hogy még tárgyalni sem tudnak azokról. A Trianon-emléktábla kapcsán azt is mondta: most már világos számukra, hogy arra az ÉVE egyáltalán nem akar 2 millió forintot adni, de még a város tulajdonosi hozzájárulását sem, melynek révén közadakozásból elkészülhetne a tábla. Balogh László megjegyezte: ezek után nagy valószínűséggel magánterületen helyezik el a trianoni tragédia 100. évfordulója alkalmából elkészítendő emléktáblát.

Nem kellett sokat várni a következő „húzós” ügyre, melynek során a felújított Principális-híd kivitelezése került terítékre. Egészen pontosan az, hogy az egyik oldali új korlátot a kivitelező cég a közgyűlés, illetve akkor még veszélyhelyzet lévén, a polgármester jóváhagyása nélkül rendelte meg. Ez több, mint 2,7 millió forint többletköltséget jelent a városi büdzsé számára utólag, amiért mindkét oldal a felelőst kereste.

Hosszas (közel egyórás) vita után végül Dénes Sándor önkormányzati képviselő, korábbi polgármester (Fidesz) köszönetet mondott a kivitelezőnek, amiért az a határidő szűkössége miatt saját felelősségére elvégezte a korlát cseréjét, s hangsúlyozta: pótmunka volt, van és lesz is. Ugyanakkor leszögezte, hogy még szorosabb együttműködésre, egyeztetésre van szükség az önkormányzati cégek vezetői és a polgármester között. Végül a közgyűlés úgy döntött, hogy a 2,7 forintot a Covid-veszélyhelyzet kezelésére elkülönített keretből kifizeti a város.

Nagyon hosszúra nyúlt a huszonkilencedikként tárgyalt napirendi pont, mely az ártatlannak tűnő „Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2019. évi munkájáról” címet viselte. Ugyan mindkét oldalról elhangzott, hogy a polgármesteri hivatalban nívós szakmai munka folyik, amiért kifejezik köszönetüket, de a hangsúly mégsem ezen volt. Hanem a hivatal szervezeti és működési szabályzatán, melynek kapcsán az ÉVE-frakció legutóbb arról hozott közgyűlési határozatot, hogy a szabályzatot a mostani közgyűlésre beterjeszti a polgármester. Dr. Fodor Csaba rámutatott, ez nem történt meg, ezzel a polgármester szerintük kötelezettségszegést követett el. Ezért újra felszólítják Balogh Lászlót, hogy az augusztus 27-ei közgyűlésre terjessze be a szabályzatot és az alapító okiratot, mert ha nem teszi, másnaptól a hivatal nem fog rendelkezni ezekkel a dokumentumokkal és jogsértően működik majd. Továbbá alkalmatlanságra hivatkozva kezdeményezhetik a polgármester felfüggesztését is, közölte. Dr. Fodor Csaba részben azzal indokolta követelésüket, hogy szerintük a polgármesteri kabinet egyes munkatársai köztisztviselőkhöz méltatlanul az ÉVE ellen irányuló „politikai propagandát” folytatnak a város Facebook-profilján. Balogh László úgy reagált: az ÉVE-frakció a jogszerűen felülvizsgált működési szabályzatot jogszerűtlenné akarja tenni, az a célja, hogy ellehetetlenítse a munkáját, ami szerinte nem más, mint a választói akarat sárba tiprása. „Bármit tesznek, az csak jogsértés révén lehetséges” – jelentette ki.

Dr. Erdős László képviselő (Fidesz) ennek kapcsán a folytatásban arra figyelmeztetett, hogy a közgyűlés nem tehet meg mindent.

Az elrendelt szünet után Balogh László polgármester bejelentette, hogy nem szavaztat dr. Fodor Csaba SZMSZ-t érintő határozati javaslatáról, mert az nem a fent említett előterjesztéshez tartozik, nem az eredeti határozati javaslatot módosítja. Ugyanakkor hozzátette: amennyiben ezt az ÉVE-frakció tagjai jogsértőnek tartják, forduljanak a kormányhivatalhoz.