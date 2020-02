Hosszú szünet után újra megnyílt a nyilvános vécé a kanizsai Csónakázó-tónál

Egyelőre csak a női része elérhető.

A téli időszakban munkanapokon reggel 8-tól délután 4-ig, hétvégén pedig 9-től sötétedésig használható az illemhely egyik, a női oldala. Az üzemeltető Via Kanizsa nyárra a jelenleg még lezárt férfi részleget is megnyitja – számolt be a Kanizsa TV.