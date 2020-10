„Hősök ma is vannak, igaz, szerencsére, nem a barikádokon kell harcolniuk…” – Megemlékezés Hévízen

A rosszat le lehet győzni – jelentette ki ünnepi beszédében Hévízen Papp Gábor polgármester. Azt mondta: ’56 hősei ma is példát adnak, hiszen most is harcot folytatunk, ezúttal a járvánnyal, amely mindannyiunk számára nehézséget okoz.

Az 1956-os felkelést kiváltó okok az 1945-öt követő iszonyatos szovjet megszállásban és ÁVH-s rémuralomban keresendők, amelyek a Rákosi-korszakot jellemezték, emlékeztetett ünnepi beszédében Papp Gábor polgármester. A kitelepítésektől a padláslesöprésekig, a politikai terrortól a szovjet érdekek kiszolgálásáig, a politikai elítéltektől zsúfolásig megtelt börtönökig, a már egymást is irtó pártemberekig, sorolta az előzményeket, majd felidézte a dicső október 23. néhány fontos mozzanatát, például, hogy ledőlt Pesten a Sztálin-szobor, a zászlókból kivágták a szovjet címereket, Sinkovics Imre pedig a Nemzeti dalt szavalta. – Aztán eldördültek az első lövések az ÁVH-katonák puskáiból – folytatta a polgármester. – Holtan rogytak össze a forradalmárok az utcákon. Fiatal egyetemisták, örömtől megrészegült értelmiségiek, gyerekükkel az utcán felszabadultan szaladó édesanyák, kisiskolások, forradalmat éltető munkások, a forradalom hírére a fővárosba felutazó parasztemberek, falusi fiatalok holttestei lepték el a pesti utcákat. Amikor 1956 hőseiről beszélünk, róluk szólunk, rájuk emlékezünk. A mindennapok embereire, akik a történelem sodrásában edződtek meg, váltak hősökké, és sokan közülük mártírokká is. Papp Gábor leszögezte: hősök ma is vannak, igaz, szerencsére, nem a barikádokon kell harcolniuk. – Az ápolók, a mentők, az orvosok, az időseket gondozók állnak veszélyes helyzetben a képzeletbeli frontvonalon – tette hozzá Papp Gábor. – És itt vannak gyermekeink, akik becsülettel járnak iskolába, keményen tanulnak s fegyelmezetten tűrik, hogy társaikkal ne érintkezzenek, hogy a szünetekben elkülönülve legyenek. Gondolok a gyermekeket nevelőkre, gondozókra, tanítókra is, és időseinkre, akik végtelen türelemmel viselik, hogy nem találkozhatnak hozzátartozóikkal úgy, ahogy szeretnének, pedig erre az ő megfáradt, magányos lelküknek hatalmas szüksége volna. A városvezető úgy fogalmazott: az '56-os forradalom sok mindenre megtanította a magyarságot. Leginkább a harcra, összeszorított foggal, elszántan, fegyelmezetten, annak a reményében, hogy a rosszat le lehet győzni. A forradalom hősei erre tanítanak bennünket a mai helyzetben, emelte ki Papp Gábor, példát adva arra, hogy mennyi minden múlhat a fegyelmezettségen, a bátor helytálláson.