Horváth Attila, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója szerdán arról számolt be Facebook profilján, hogy 26 évnyi eredményes iskolavezetést követően, a folytatásra benyújtott igazgatói pályázata a minisztériumban nem nyert támogatást.

A bejelentés nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában.

Csütörtökön délután Balaicz Zoltán polgármester ugyanezen a platformon jelentette be a hírt, mégiscsak Horváth Attila marad a Zrínyi-gimnázium igazgatója. Miután a polgármester szabadságát megszakítva tájékozódott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, kiderült, Horváth Attila arról kapott tájékoztatást, hogy a következő, teljes 5 éves ciklusra nem kap kinevezést. Ez valóban így van, hiszen már csak két tanéve van hátra a nyugdíjkorhatárig, így nem is tudná az 5 éves ciklust végigvinni. Azonban arról is tájékoztatták Balaicz Zoltánt, hogy ettől függetlenül a következő időszakra is a jelenlegi vezetőt bízzák meg az igazgatói feladatok ellátásával. Ez azonban egy másik jogi eljárás és értesítési forma, ami még csak most van folyamatban, így erről Horváth Attila még nem értesülhetett.

Közleményében a polgármester azt is leszögezte, 2013 előtt, amíg a gimnázium a városhoz tartozott, minden pályázat alkalmával kinevezték Horváth Attilát, s jelen pályázat esetében is igennel szavazott az Intézményi Tanács önkormányzati delegáltja. Ahogy az egész tantestület, a szülői munkaközösség, az iskolaszék és a diákönkormányzat is.