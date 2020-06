Horgászviadal Tornyiszentmiklóson: az 55 versenyző 62,7 kilót fogott

A hétvégén rendezte meg a lovászi Bányász Horgászegyesület a határ menti község szomszédságában található Újfalusi-tavon a hagyományos, regionális Falvak Versenye elnevezésű halfogó versenyre.

A szervezők 3+1 fős együttesek jelentkezését várták a dél­előtt lebonyolított versenyre a lovászi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekről, illetve a határ menti szlovén községekből. Szombaton aztán 17 csapat, összesen 55 horgász három szektorban próbált szerencsét, a csapatok összesített eredményét és az egyéni fogásokat is figyelembe vették az értékelésnél. A felnőttek mellett gyermek és ifjúsági horgászok is részt vettek a horgászversenyen, ők külön jutalomban részesültek. A horgászat lefújásáig az 55 versenyzőből 32 fogott halat, az összfogás 62,7 kg volt. A csapatok közt a legjobb eredményt a Kútfej együttese érte el, második lett Völgyifalu, harmadik az Oiltech. A legnagyobb halat Mátesz Ferenc fogta, egy 5,2 kilogrammos amurt.

A szervezők részéről ifj. Pálla Miklós elmondta, hogy a versenyzők közt voltak, akik 80-100 darab kishalat fogtak, és akadtak olyanok is, akik más taktikát választottak, és jóval méretesebb pontyok is horogra akadtak. A versenyt az elmúlt évek hagyományát követve a jövőben is meg kívánják rendezni. Egyúttal megköszönte az önkormányzatok és a bekapcsolódó vállalkozók segítéségét és a felajánlásokat.