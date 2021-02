Horgászbarát fejlesztések a Csónakázó-tónál

Az év eleje óta eltelt rövid idő ellenére is látványos változásokat vehetnek észre azok, akik megfordulnak a Csónakázó-­tó környékén.

Mint arról beszámoltunk: január 1-jétől a Mohosz kapta meg a Nagykanizsa gyöngyszemének számító tó halgazdálkodási jogosultságát, ami a korábbi időszakhoz képest nagyobb mozgásteret jelent a város horgászegyesületei számára. Ennek máris vannak látványos eredményei.

Mint azt Szépligeti Ferenc, a Zrínyi Horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta: a közelmúltban összeszedték a szemetet a tóparton, és végeztek a szakemberek a nádas kaszálásával is. Ennek folytatásaként az elmúlt esztendőkben feledésbe merült kistóhoz vezető utakat, illetve a horgászhelyeket rekonstruálták, mert az idei évtől szeretnék azt visszaadni a horgászoknak. Ugyanis sok pecásban élénken él még az emléke annak, hogy anno milyen szép halakat tudtak ott fogni. Az érintett területen húsz horgászhelyet alakítottak ki, mert várhatóan növekvő igényt tapasztalnak majd az egyesületeknél, a pandémia következményeként már most is érzékelhető az újra a horgászathoz fordulók számának emelkedése. Az árapasztó medencét szintén kitakarították, hogy újra betölthesse a funkcióját.

Szépligeti Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az országos, hanem a helyi horgászrend 14. pontja is kiemelten foglalkozik a szemetelés kérdésével. A cselekmény komoly szankciókat von maga után, ezért arra kérik a horgászokat, hogy a kedvtelésük ideje alatt keletkező hulladékot vigyék haza, és otthon szabaduljanak meg tőle az előírások szerint, ne pedig a tóparton. Hiába bomlik le, a cigarettacsikk, a napraforgó- és a tökmaghéj eldobása is szemetelésnek minősül – ezt a halőrök sokkal intenzívebben ellenőrzik és büntetik is a jövőben.