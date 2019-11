Homokkomárom időseit köszöntötték

A dél-zalai település szépkorú lakóit köszöntötte az önkormányzat nevében Singula Ferencné polgármester szombat délután a faluházban.

Köztük a legidősebbet, a 91 esztendős özvegy Szabó Lászlónét. Singula Ferencnétől megtudtuk: az eseményre a falu minden 60 év fölötti lakóját meghívták. Negyven fővel kalkuláltak, őket az önkormányzat vacsorával vendégelte meg, továbbá a hölgyeknek bonbonnal, az uraknak pedig egy üveg borral kedveskedett a település vezetősége.

Az ünnepi műsorban a Fűzvölgyi Dalostársak, a Zalakomári Péczeli Attila Népzenei Csoport, valamint Lisztes Viktória és Sinkovics Kristóf szerepelt, utóbbiak néptánccal örvendeztették meg a megjelenteket. A nap végét a Zalakomári Harmonikások tették műsorukkal igazán hangulatossá.

Singula Ferencné azt is elmondta: a 225 lelkes Homokkomárom idős lakóinak mindennapjait a falugondnoki szolgálat segítségével is igyekeznek megkönnyíteni. Ha az idősek megkérik a falugondnokot, az felíratja, kiváltja és házhoz is szállítja a szükséges gyógyszereket. S ha arról van szó, az önkormányzat a munkatársak révén a téli tüzelő feldarabolását, behordását is felvállalja, amihez sok idősnek már nem lenne ereje.