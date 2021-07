Hogyan süssünk otthon ízletes kürtőskalácsot?

Az egyik legkedveltebb vásári édesség, a kürtőskalács elkészítésének bemutatására szervezett programot csütörtök délutánra Nemesnép közművelődési aszszisztense, Németh Gabriella. A közösségi sütésen a szomszédos településen, Márokföldön élő Bedő Katalin ismertette meg a recepttel, valamint a sütés legfontosabb ismérveivel az érdeklődőket.

A faluháznál megtartott programra a helyi lakosok mellett a környékbeli településeken élők közül is többen jelentkeztek. Németh Gabriella elmondta: nem számítottak ilyen sok résztvevőre, ezért az előre ledagasztott tészta mellé újabb adagot kellett keleszteni, az ugyanis hamar elfogyott. Azt is hozzátette a közművelődési asszisztens, hogy Bedő Katalin útmutatásai alapján mindenkinek saját magának kellett megsütnie a kalácsot, ha meg is szerette volna azt kóstolni. Véleményük szerint ez a legjobb módja ugyanis a sütés elsajátításának.

– A tészta elkészítése nem ördöngösség, aki dolgozott már valaha kelt tésztával, annak a kürtőskalácsé is sikerülni fog – magyarázta Bedő Katalin. – Egy fél élesztőt felfuttatunk tejben, azt hozzákeverjük egy kilogramm liszthez. Adunk még hozzá tejet, összesen öt-hat deciliternyit, illetve egy fél maréknyi, vagyis körülbelül 10 dekagramm porcukrot, két tojást, egy kis citromaromát, kevés sót, valamint a végén három evőkanálnyi étolajat. Ezt összedolgozzuk, majd 40 percig kelesztjük. Amikor a tészta duplájára dagad, 25 dekagrammos darabokra osztjuk. Ezekből sodrófával lapos, kör alakú formát alakítunk ki, amit pizzaszeletelővel csigavonal mentén felszelünk. Az így kapott tésztát feltekerjük a sütőfára.

Bedő Katalin azt mondja, ez az egyik legfontosabb művelet, hiszen egyrészt ügyelni kell arra, hogy a tészta el ne szakadjon, mellette pedig arra is, hogy kellően szorosan tekerjük fel az előre beolajozott sütőfára. A henger formájú sütőfával akkor könnyű dolgozni, ha az felfelé kissé szűkül, de akkor sincs baj, ha egyenes vonalú, hiszen sütés után a kalács könnyen lecsúszik róla. Arra viszont nagyon oda kell figyelni, hogy feltekeréskor a tészta két végét ne hagyjuk szabadon, jól dolgozzuk el, különben sütéskor lebomlik a formáról.

– Amikor ezzel megvagyunk, a tészta felületét is beolajozzuk, majd kristálycukorban megforgatjuk, s pár percig hagyjuk még pihenni – sorolta tovább. – Amikor ismét megkelt egy kicsit, akkor kezdhetjük el faszén felett forgatva egyenletesen sütni. Ha nincs kürtőskalácssütőnk, akár egy kerti grillsütő is megfelelő lehet erre a célra, a lényeg úgyis a faszénen van. Elvileg konyhai elektromos vagy gázsütő is alkalmas lehet rá, ám az nem ad olyan hőfokot, mint a faszén, így a tészta nem sül ki olyan szépen, s a cukor sem képez rajta szép karamellizált felületet, ezért lehetőség szerint azt ne válasszuk. Amikor a tészta megsült, beleforgatjuk az előre kikevert ízbe. Ez lehet vanília, fahéj, kakaó, vagy akár kókusz is.