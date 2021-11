Különféle aromás illóolajok jótékony hatásaival ismerkedhettek meg és szerezhettek tapasztalatokat érdeklődők nemrég a település művelődési házában szervezett programon.

Az illóolajokat évszázadok óta használja az emberiség az ételek ízesítésére, szépségápolásban és az egészségügyi gyakorlatokban. Néhány csepp illatos olaj kellemes hangulatot tud varázsolni otthonunkban már akkor is, ha csak lecsavarjuk az esszenciát tartalmazó üvegcse kupakját. A narancs, fahéj, szegfűszeg varázslatos elegye például kétségkívül a karácsonyt idéző illat.

De az illóolajok nem csak a jobbára kellemes illatuk miatt hasznosak, külsőleg és belsőleg is jótékony hatással bírnak. Mindezen rejtelmekbe Nemesházi Bernadett és Bödör Alexandra wellnesstanácsadó avatta be az érdeklődőket. – Az illóolaj maga tulajdonképpen a növény immunrendszere, amit azért alakít ki, hogy megvédje magát a külső támadásoktól, kórokozóktól, rovaroktól – kezdte Bernadett.

– Egy tőről, a természetből fakadunk mi emberek és az illóolajok is, így amikor magunkhoz vesszük, ugyanúgy elkezdenek dolgozni értünk, mintha magukért tennék, ezért is nagyon hatékonyak testi, lelki problémák, kihívások megoldására. Három fő felhasználási módjuk van, egyik az inhalálás, belélegzés, amit aromaterápiának is nevezünk. Ezt végezhetjük akár hidegpárásítón keresztül, vagy cseppenthetünk a tenyerünkbe és onnan lélegezzük be.

Emellett bőrre is kenhetjük külsőleg használva, de belsőleg is alkalmazható, akár vízben oldva, vagy nyelv alá cseppentve, attól függ, hogy melyik fajtát és milyen célra választjuk. A külső használatnál nagyon kellemes a talpunkra kenni és a bőrbe bemasszírozni. A borsmentaolajnak jó lázcsillapító hatása van, ezt a gerincvonalon kell elkenni. Legtöbbször a pulzuspontokat érdemes célozni, ahol az érhálózat leginkább szerteágazó, mert ezeken a helyen a bőrön át jól felszívódnak és fejtik ki jótékony hatásaikat az esszenciák.

– Illóolajat a növények szárából, virágából és a gyökeréből is készítenek vízgőzdesztillációs eljárással, hidegen sajtolással és oldószeres módszerrel – tudtuk meg Alexandrától. – A leggyakoribb a vízgőz-desztilláció, ez hasonlít a pálinkafőzés eljárásához. Fontos figyelni az olaj tisztaságát, mert ugye – a hasonlatnál maradva – a pálinkák között is van erősebb és gyengébb, tudunk úgy például citrompálinkát készíteni, hogy citromolajat cseppentünk az alkoholhoz, de az olajnál nem az úgymond felhígított, hanem a 100 százalékosan tiszta készítmény a legjobb, mi is ezeket ajánljuk.

Ehhez persze szakszerű termesztésre, kezelésre van szükség, és szigorú minőségi követelményeknek kell megfelelniük az olajoknak. Az ilyen készítmények már belső fogyasztásra is alkalmasak. – Egy olajjal 21 napig kell dolgozni ahhoz – folytatta Alexandra -, hogy beépüljön az életünkbe, és ott folyamatos hatást fejtsen ki. A vadnarancs például a bőség, a jólét olaja, ott érzi magát jól, ahol magas a napsütéses órák száma, ebben bővelkednek, és az olaj ezt a bőséget adja át nekünk.

Ha 21 napon át, naponta legalább hétszer tudatosan figyelünk arra, hogy használjuk az olajat, szagoljuk, akkor a bőség valamilyen formában meg fog jelenni az életünkben. – Ez persze nem azt jelenti, hogy holnap veszek egy lottószelvényt és megnyerem, hanem azt, hogy megengedhetem magamnak, hogy testi- lelki jólétben, egyensúlyban éljek – magyarázta Bernadett.

– Ezt a tudatot engedjük be az életünkbe. Fizikailag pedig a vadnarancsolaj nagyon jó antioxidáns a téli időszakban, illetve reggel kávéba cseppentve finom napindító. Az olajok királya a tömjén, amit a tömjénfa gyantájából vonnak ki, az ismertebb jázminolajat a növény virágából, a citromolajat pedig a gyümölcs héjából préselik ki. Minden olyan növényből készíthető esszencia, amelynél kimutatható, hogy van illóolaj- tartalma. A levendula, citrom, borsmenta illóolaja a legnépszerűbb, legismertebb.

Köztudott, hogy a levendula nyugtató, stresszoldó hatású, feszültebb napokon jó elővenni és tenyérbe cseppentve belélegezni, vagy hazaérés után készíteni egy relaxáló fürdőt, de ez esetben természetes fürdősóra kell csepegtetni és ezzel együtt alkalmazni, előkészítve a nyugodt alvást. Emellett például vérnyomáscsökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatása is van. Érdekesség még, hogy egy csepp borsmentaolaj 28 csésze mentateának felel meg, vagyis az illóolajok sokkal koncentráltabbak, mint a gyógynövények.

Essék szó a klasszikus rózsaolajról is: 5 milliliter rózsaesszencia előállításához 10 ezer rózsasziromra van szükség. De hasonlóan nehéz kinyerni az olajat az egyébként kertekben is gyakori orvosi citromfűből is, ezért nagyon értékes az illóolaja. Különlegesebb az ilang-ilang virágos esszenciája, amely jótékony hatással van magas vérnyomás, erős szívdobogás esetén.

– Minden olaj holisztikusan hat, test-lélek-szellem szinten – magyarázta Bernadett. – Ha testi tünetre használjuk, akkor bekenjük a problémás részt, de van lelki hatása is, erre a célra inhaláljuk, illetve mentálisan is frissítenek, meditációhoz is nagyon jól használhatók. Fontos, hogy cseppekkel dolgozzunk, ne töményen, hanem egy nap többször kevesebbet használjunk.