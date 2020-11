Hogy élik meg az osztrák vendéglátósok az új szigorításokat?

Sebastian Kurz (ÖVP) szövetségi kancellár, egészségügyi szakemberekkel folytatott egyeztetését követően bejelentette, drasztikus szigorításokat vezet be kedd nulla órától Ausztriában.

Ausztriában keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak – jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szombaton.

A járvány okozta intézkedés rengeteg magyar vendégmunkást is érint, de vajon pontosan hogyan érinti Őket kérdésünkre a keszthelyi származású Lőrincz Ferenc válaszolt, aki feleségével közösen üzemeltet egy kis vendéglátó egységet a mesés Zell Am See partján, egy hotel alsó szekciójában.

– Forgalomban nálunk remélhetőleg nem lesz óriási kiesés hiszen ketten dolgozunk a feleségemmel az üzletben, így a kiszállítást is megtudjuk oldani: én vagyok a konyhán a feleségem pedig intézi a rendeléseket – meséli.

Ferencék még 2019 telén nyitották meg olasz éttermüket, ami az olasz nemzeti ételekre, tésztákra, halakra és természetesen a pizzára szakosodott. Ahogy azt a tulajdonos is elmondja szerencsések voltak jó forgalmat sikerült produkálniuk tavalyi induláskor, aztán tavaszi első járványügyi lezárásnál elvitelre készítették az ételeket, ez sajnos nem hozta meg a várt forgalmi sikert, hiszen az első hullámnál nem mozdultak ki az emberek a lakásukból.

-A jelenlegi szabályozás este nyolcig engedélyezi az éttermek nyitva-tartását, azaz házhoz szállítást talán nem okoz majd akkora kiesést -mondja Ferenc aki hozzáteszi ők még szerencsések, nem kell leállniuk mint az éttermük feletti hotelnek, ami március óta nem nyitott ki.

Persze a többség nem étterem tulajdonosként dolgozik az osztrák sógoréknál, nekik a munkanélküliség helyett lehetőség az un. Kurzarbeit / csökkentett munkaidő, amit a többség igénybe is vesz: 4 óra munkavégzést jelent és a dolgozó rendes nettó fizetése 80-90 százalékát megkapja, ezzel segíti az osztrák állam a gazdaság tovább működtetését.