Hívőknek és nem hívőknek, betegeknek és egészségeseknek – átadták a kórházi kápolnát Keszthelyen

Több éve megfogalmazódott már az a gondolat a keszthelyi kórházban, mely most vált valóra: elkészült a kórházkápolna.

Miséken eddig is részt vehettek a betegek, ezeket az ebédlőben tartották, most azonban ehhez illő helyszín várja őket. A Kis Szent Teréz Plébánia koordinálta az építkezést, a tíz millió forint összértékű kivitelezést a Veszprémi Érsekség és térségbeli önkormányzatok támogatása, valamint a hívek adománya révén sikerült finanszírozni-ők felajánlásokkal és munkájukkal is segítették a megvalósítást. Fodor János plébános lapunknak elmondta, hogy az éjjel-nappal nyitott kápolna kialakításakor két szempontot vettek figyelembe: egyrészt, hogy ott otthonosan érezzék magukat az emberek, másrészt modern eszközökkel – légkondicionálóval és vetítővászonnal- is felszerelték a szakrális helyiséget.

-Azoknak is teret adunk, akik nem biztos, hogy Istent szeretnék megkeresni, hanem egyszerűen csak egy térre vágynak, ahol jól, otthonosan érzik magukat- mondta el a plébános.

A Via Dolorosa (a kifejezés a fájdalmak útját, azaz a keresztutat jelöli) kórházkápolnát február 11-én, a Betegek világnapján dr. Udvardy György veszprémi érsek adta át áldotta meg.

-Amikor a létünkről elmélkedünk, létünket fedezzük fel, vagy éppen létünk, életünk törékenységét, szenvedéseit, betegségeit látjuk, akkor örülhetünk, hogy társul szegődik mellénk az Isten, ahogy tanít bennünket, de valójában az ő keresztjével ment meg bennünket az örök életre – mondta az érsek.

A kápolnában tartott első mise után dr. Pintér Ágnes, a kápolna szomszédságában lévő krónikus osztály osztályvezetője mondta el gondolatait, majd a plébánia közössége köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a megvalósulást. Az eseményen beszédet mondott dr. Kvarda Attila, a kórház főigazgatója és Manninger Jenő országgyűlési képviselő.