Hivatalosan is megkezdődött Zalaegerszegen a II. Restart fesztivál

A péntek esti megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a második alkalommal megrendezett Restart fesztivál, amely a testi és lelki megújulást tűzte zászlajára.

Ennek jegyében 15 verseny, több vezetett kerékpáros és gyalogos túra, ismeretterjesztő előadások sora, valamint a lelki feltöltődésről gondoskodó Restart Spirit minifesztivál várja az érdeklődőket.

Péntek este a Dísz téren sport flashmobok zajlottak, egymás után adtak ízelítőt sajátosságaikból a különböző sportágak. A programot görögtűz és filmvetítés színesítette, a belvárosi éjszakai futást azonban meghiúsította a kitörő vihar. Helyesebben csak elhalasztotta, ugyanis az akadályokkal nehezített belvárosi futást ma, szombaton 17 órától megrendezik.

A Dísz téri megnyitót megelőzően a Mimóza kávézóban a szervezők sajtótájékoztatót tartottak, amelyre Balaicz Zoltán polgármester Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, valamint Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos társaságában érkezett.

Elsőként Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a szervező Városmarketing Iroda vezetője köszönte meg mindenkinek a támogatást. Balaicz Zoltán külön kiemelte a sportegyesületek jó hozzáállását, amellyel sikerre vihető Zalaegerszeg ezen újszerű, unikális kezdeményezése. Hozzátette, mindez nem valósulhatna meg Horváth Szilárd és Szabó Zoltán sportigazgató személyes lelkesedése nélkül.

Szabó Zoltán elmondta, a regisztrációk szerint a részvétel felülmúlja az első Restart eredményeit, pedig már akkor is sok ezer embert sikerült megmozgatni. A fesztivál idén is jótékonysági akcióval egészül ki, a megyeszékhelyen létesülő új vívócsarnokba vásárolnak két darab, mozgáskorlátozottak által használható vívószéket, a paralimpiai bizottság pedig pástot biztosít hozzá. A speciális székekkel bemutatót is tartanak vasárnap 13 órakor az önkormányzat előcsarnokában.