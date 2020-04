Gravírozás és görkori – Két érdekes hobbinak is hódol a Nagykanizsáról származó Ifj. Kása Pál

Csupán időtöltésnek indult, a sok gyakorlás mégis meghozta eredményét. A Nagykanizsán született Ifj. Kása Pál néhány éve teljesen magától kezdett el képeket vésni üveglapokra, mára pedig nemcsak több kiállítás van a háta mögött, de hírességeknek is készít gravírozott portrékat. Pálnak azonban nem csak egy érdekes hobbija van: két éve beleszeretett a gyors görkorcsolyába is. Helyi arcok sorozatunkban ezekről faggattuk.

Mi, vagy ki adta az első lökést, hogy elkezdje a gravírozást?

– Az egész 2012 szeptemberében kezdődött. Egy barátom ösztönzésére próbáltam ki, hogy milyen is ez az iparművészeti technika. Eleinte csak üvegre gravíroztam. Pár évvel később, egészen pontosan 2016-ban a Hevesi-iskola tanára, Lengyák István figyelt fel a munkáimra. Rendezett is belőlük egy kiállítást Nagykanizsán a Kanizsai Dorottya Kórház galériájában, majd egy évvel később a városi könyvtárban.

Hogyan tanulta meg a gravírozás folyamatát?

Szinte teljesen autodidakta módon. Az interneten rengeteg videót néztem, hogy ellessem a trükköket, de számos weblapról is gyűjtöttem információkat. A sok-sok gyakorlásnak meglett az eredménye, egyre szebb képeket sikerült csinálnom. Manapság nemcsak üvegre, hanem sírkőre, gránitra is készítek képeket, ami jóval nehezebb munka.

Mennyi időt vesz igénybe egy kép elkészítése?

Ez eléggé változó és sok mindentől függ, ám elmondható, hogy elég hosszadalmas folyamat. Egy átlagos kép legjobb esetben is minimum 2-3 hétig készül.

Emlékszik még a legelső képére?

Persze! Egy pillangót ábrázolt, de sajnos nem sikerült valami szépre…

Több kiállítás is van már a háta mögött, de melyik volt Ön számára a legemlékezetesebb?

Talán a harmadik kiállításomra vagyok a legbüszkébb, amelyre Szepetneken került sor. Itt lehetőségem nyílt mesélni a gravírozásról egy kiselőadás formájában, amelyből a falu kisdiákjainak fel is kellett készülniük a legközelebbi alkalomra. Nagyon aranyosak voltak, amikor tőlük hallottam mit hogyan kell csinálni.

Van olyan munkája, amelyre különösen büszke?

Igen, a legutolsó portrémra, amelyet Koltai Róbertnek készítettem. Számomra nagy öröm volt, mikor megcsörrent a telefon és a színész volt a vonal másik végén, hogy megköszönje e képet. Rengeteg képem van, amelyre büszke vagyok: köztük sok olyan, amely 3-4 hónapig készült, holott csak 20×30 centiméteresek!

Ha már a hírességeknél tartunk, úgy tudom nem Koltai Róbert volt az első, akinek gravírozott…

Valóban. Többször csináltam már ajándékba képeket híres embereknek, többek között Gáspár Győzőnek, Király L. Norbinak, Baukó Évának, Joshi Bharatnak, de van még tervben néhány…

Tudja már mi lesz a következő munkája?

Mindig több tervem van. Általában a párommal szoktuk eldönteni melyik legyen ezek közül a következő.

A gravírozás mellett van egy másik nagy szenvedélye is…

Bizony, a görkorcsolya! Már gyermekkoromban is tetszett, de sajnos akkoriban nem volt lehetőségem kipróbálni. Két éve úgy döntöttem ideje sportolnom valamit és kifejezetten olyat kerestem, amelyet kevesen űznek, s ekkor újra beugrott. Eleinte sokan kinevettek, mikor említettem mit is szeretnék sportolni, sőt próbáltak lebeszélni is. Valóban elég veszélyes lehet 38 évesen teljesen a nulláról kezdeni, ezért az első görkorcsolyámmal egy hónapig csak bent a lakásban gyakoroltam.

És hogyan sikerült az első „éles menet”?

Hát, elég rosszul… Teljes védőfelszerelésben kimentem egy elhagyatott betonos részre, de csak bukdácsoltam. Szerencsére nem adtam fel, s hála a kitartásomnak egyre jobban ment és megszerettem! Azóta rengeteg mindent megtanultam a korcsolyáról, többek közt azt, hogy az első, amivel gyakoroltam nem is utcai használatra való. Azóta legalább 10 volt már, de jelenleg csak hármat használok. Rengeteget számít a görkori kereke, csapágya, és a cipő kialakítása. Én tornaszerűen görkorcsolyázom egy gyors görkorcsolyával, amellyel nagyjából 20km/h s átlagsebességgel szoktam haladni. Külföldön egyébként rengetegen űzik ezt a sportot. Maratoni versenyeket is rendeznek, ahol az aktuális rekord 56 perc!

Milyen eredményeket ért el?

Próbálok maratoni távokat menni. 42 kilométert nagyjából két és fél óra alatt teljesítek. A rekordom most 105 kilométer volt egyben megtéve – ezt 6 óra alatt csináltam meg. Az első évben 1200 kilométert, tavaly pedig már 1428 kilométert tettem meg összesen korcsolyával.

Ezzel kapcsolatban is vannak még tervei?

Hogyne! Idén 200 kilométert szeretnék menni, de ehhez sokat kell edzeni főleg a combizomra. Remek sport, de nem könnyű, ráadásul veszélyes! A fékezés elsajátítása a legnehezebb, mivel itt nincs olyan fék, mint a bicikliken.