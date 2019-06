Híres szabó-varró műhelyek, szakemberek működtek és dolgoztak Szepetneken

A dél-zalai település megyeszerte híres szabó-varró műhelyei­nek és a szakma avatott, jó nevű művelőinek állít emléket az integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) előcsarnokának legújabb, A varrás varázsa című ki­állítása.

Mint az eddigi kiállítások, ez a tárlat is a helyi értéktár bizottság szervezésében s a településen élők felajánlásainak köszönhetően jöhetett létre.

– A varrás, a kézimunka hozzátartozott a család mindennapjaihoz és ünnepeihez – árulta el Sóstainé Márfi Ibolya, a helyi értéktár bizottság elnöke. – 1883-ban már a kézimunka és a háziipar iskolai tanítása is elkezdődött a faluban, az érdeklődők tanfolyamokon sajátíthatták el a varrás, a szabás és a kézimunka alapjait. Kezdetben a fehérnemű, szoknya, blúz varrására tanították a résztvevőket, 1927-től pedig már gépi hímzés is szerepelt a tananyagban a kézi mellett. Mindig népszerűek voltak a tanfolyamok, a résztvevők kiállításokon is bemutatták munkáikat. Másrészt híres szabó-varró műhelyek és szakemberek működtek, dolgoztak a községben; Letenye, Gelse, Hahót, Nagykanizsa térségéből ide, Szepetnekre jöttek varratni a lányok, asszonyok, de a férfiak is. A mesterek már az 1880-as évektől jelen voltak a településen. Fischl Mária Méci néni, az 1971-ben elhunyt varrónő úgynevezett pliszírozó­műhelyet hozott létre. Az 1992-ben elhunyt Malek Anna nőiszabó-mester tanítványokat is oktatott. Vendégei 30 kilométeres körzetből is szívesen varrattak vele. Híres pliszírozó volt, egy aljhoz akár ezer ráhajtást is készített. Aztán ott volt Tóth Jánosné Gérusz Margit néni, aki 1986-ban hagyott itt bennünket. Tudását tanfolyamokon szerezte, előbb csak hobbi­varróként dolgozott, majd a falu lakóinak megrendeléseit is teljesítette. Női blúzainak elengedhetetlen eleme volt a csipke, mely az általa készített viselet szépségét adta. S ne hagyjuk ki a felsorolásból az 1997-ben meghalt Szantner Jánost sem, aki nemcsak férfiaknak, hanem nőknek és gyermekeknek is készített ruhákat roppant igényesen, kreatívan. És ami a helytörténet szempontjából még fontos: a helyi német hagyományok és tárgyak példamutató gyűjtője is volt. De említhetem a Gulagot megjárt Schnémann Ferencet is, aki sapkákat, kesztyűket varrt – mások táskákat, öveket, szíjakat készítettek.

A szepetneki mesterek közül többen a szakma kiválóságai, oktatói lettek. A 19. században megjelent a varrógép, amely Szepetneken már a század utolsó harmadától a férjhez menő nők stafírungjának becses darabja volt, s a 20. század elejétől szinte minden családban fontos kellékké vált. A településen a termelőszövetkezet ágazataként 1984-től varroda is működött, s főleg munkaruházati termékek készültek a varrógépeken. A hagyományokon alapuló kézműves varrodák végét épp a technológiai fejlődés és a tömegtermelés megjelenése okozta.

S ha már annyiszor emlegettük: a pliszírozott szoknya, mely az 1900-as évek elején jött divatba, speciális tudást és eszközöket igényelt – ahogy már az előbbiekből kiderülhetett, mindennek Szepetneken többen is a birtokában voltak.

– A 20-as években már az esküvői viseletekben is megjelent a pliszírozás – folytatta Sóstainé Márfi Ibolya. – A pliszé, illetve a pliszírozás párhuzamos hajtások sorozata, neve a francia plissé szóból ered, melynek jelentése: ráncos, redős. Tehát ráncos, redős szoknyákról beszélünk, de alkalmazták az eljárást blúzokon és más ruhadarabokon, például gallérokon is. Szepetneken s a szomszédos falvakban a pliszírozott szoknya mint új vasárnapi divat honosodott meg Méci néni munkájának eredményeként. A fiatal hölgyek szívesen hordták a pliszírozófával redőssé alakított viseletet, mely nőiessé és elegánssá tette őket. Mint ahogy azt dr. Jáni János helytörténész egyik tanulmányában a pliszírozott szoknyáról megírta: a viselet kényelmesnek tűnt, egészen addig, amíg nem kellett leülni vele. Hiszen ilyenkor a szoknyát kénytelenek voltak felhúzni, és a fehér alsószoknyára ülni, másként a míves pliszírozott darab hamar kisimult, redői eltűntek.

Sóstainé Márfi Ibolya jelezte: a tárlat még augusztus elejéig megtekinthető – a kiállított páratlan anyaggal az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet: az egyediséget és egyéniséget nem napjaink tömegtermelése jelenti, hanem a kézműves varrodák által készített viseletek.