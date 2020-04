Hírek Vas megyéből: Több, mint tíz napja nincs koronavírus-fertőzött a Markusovszky-kórházban

A tömeges tesztelés elkezdésével várhatóan Vas megyében is emelkedni fog a fertőzöttek száma. Tömböly Ágnes, a vaol.hu újságírójának cikke.

Országosan is figyelemre méltó a Vas megyei adat: eddig mindössze 14 koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak, ez az egyik legalacsonyabb betegszám a megyék között. Ezzel szemben Zala megyében csütörtökre már 103 fertőzöttet tartottak nyilván.

Dr. Kecskés László, a szombathelyi önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke a vaol.hu-nak elárulta a kedvező vasi adatok egyik oka az lehet, hogy a megyében és azon belül Szombathelyen viszonylag korán világossá vált a maszkviselés jelentősége.

– Ha látok is e téren egy kis fegyelmezetlenséget, azért a tapasztalatom az, hogy a lakosok többsége megértette, mennyire fontos a maszkot felvenni. Az önkormányzat tanácsadó testületében továbbra is amellett érvelek, hogy a közösségi tereken, boltokban, kórházakban, egészségügyi intézményekben mennyire fontos, hogy mindenki használja a maszkot, és ha lehet, helyesen viselje azt: ne csak a szánkat, hanem az orrunkat is takarjuk el! – hangsúlyozta a bizottsági elnök. Majd így folytatta:

– Az alacsony betegszám másik fontos oka lehet, amit a választókörzetemben is tapasztaltam, hogy az idősek jelentős része tényleg otthon maradt. Ráadásul nemcsak az idősek voltak fegyelmezettek, hanem hozzátartozóik is, akik átérezték annak felelősségét, hogy édesanyjuk, édesapjuk, nagyszüleik nem tudnak elmenni otthonról, és ellátják őket a szükséges dolgokkal – fogalmazott dr. Kecskés László.

A bizottsági elnök szerint szerencsés helyzet, hogy a Markusovszky-kórházba korábban csak egy-két koronavírussal fertőzött beteg került, de ők is már felépültek, hazamehettek, és már több mint tíz napja nincsen az intézményben fertőzött. – Ennek azért van jelentősége, mert ismert, hogy a szociális intézmények, az idős otthonok és az egészségügyi intézmények számítanak a járványügyi gócpontoknak. Kimutatások szerint Magyarországon 20 kórházban 433 beteg és 123 egészségügyi dolgozó, valamint 14 szociális intézményben 519 gondozott fertőződött meg az új koronavírussal. Hozzátette: a kezdődő tömeges teszteléseknél várhatóan jóval több tünetszegény beteget is megtalálnak majd, így várhatóan megyénkben is meg fog ugrani a nyilvántartott fertőzöttek száma.

– A járvány tetőzése akár hosszú ideig is eltarthat, ezért a lakosságnak még sok türelemre lesz szüksége – értékelte a jelenlegi helyzetet dr. Kecskés László, aki azzal kapcsolatban, hogy a kórházakban mi indokolta a jelentős ágyfelszabadítást, úgy fogalmazott: – Az olasz, a spanyol, vagy éppen a brit járványhelyzet elkerülése érdekében óvatos döntés született. Ezeket a számokat – vagyis hogy hány ágyra van szükség – nem politikusok találják ki, hanem virológusok, matematikusok modellezik a járvány valószínű terjedését. Egyes szakvélemények szerint Magyarországon akár 2,5–5 millió ember is megfertőződhet, ebből pedig az következik, hogy hirtelen nagyon sok ágyra lehet szükség. Ha ezeken az ágyakon akkor fekszenek, nem lesz hova tenni a hirtelen megjelenő koronavírusos betegeket. Ha berobban a járvány, akár 10–15-szörösre is emelkedhet a betegszám, ez pedig várhatóan a kórházi ellátásra szorulók számát is jelentősen növelni fogja – hangsúlyozta dr. Kecskés László.