Hídavató ünnepség: legalább hét napos település legyen Pusztaszentlászló

Ne csupán egy, hanem legalább hét napos település legyen – fogalmazta meg az önkormányzat vágyát a közép-zalai községben tegnap délután megtartott hídavató ünnepségen a falu polgármestere. Kaj István magyarázta is szavait, olyan turisztikai attrakciókra van szükség, amelyek legalább hét napon keresztül tudnak élményt szolgáltatni a községbe látogatók számára.

Ezen idegenforgalmi attrakciók sorába tartozik a horgászturizmus is, amelyet Kaj István szerint egy jól működő horgászegyesület tart kézben. A lehetőségeik most egy fejlesztéssel bővültek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával a közelmúltban készült el a Felső-tavon átívelő új, 54 méter hosszú gyaloghíd. A beruházás a polgármester szerint szimbolikus tartalommal is bír, 54 méternyi összefogást is jelképez.

A hídavatón elsőként Bene Csaba, a megyei önkormányzat alelnöke mondott beszédet. Kiemelte: a beruházás, valamint annak társprojektje, az Újhegyen épülő kilátó az Európai Unió támogatásával valósult, illetve valósul meg. Zala megyébe a mögöttünk hagyott hét évben több mint másfél milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett turisztikai fejlesztésekre, amit a magyar állam által finanszírozott Magyar Falu Program támogatásai, belügyminisztériumi fejlesztései egészítenek ki. Az alelnök szerint mindez azt jelenti, hogy a magyar vidékre az elmúlt időszakban óriási figyelem irányult, ugyanakkor az államnak csak annyi a feladata, hogy felvillantsa a lehetőségeket, ám a vidék megtartó erejének növeléséhez, a jó ötletek megvalósításához a helyben élők összefogása, akarata szükséges.

Bene Csaba gondolatait Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője folytatta, aki arról szintén beszélt, hogy a magyar vidékfejlesztés a kormányzati politika fókuszában van.

– Ahhoz, hogy a kisebb vidéki településeken is jól érezzék magukat az emberek, s hogy hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre egyre erősebb legyen itt a lélekmegtartó erő, ahhoz ezek a fejlesztések is hozzájárulnak – utalt az új híd kialakítására az államtitkár. – Az olyan fejlesztés, ami kényelmesebbé teszi az itteni lakosok életét, ami szebbé teszi a környezetet, az a helyek kötődésének erősítéséhez járul hozzá.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a vizek védelmével kapcsolatos feladatokról beszélt, ennek során arra is kitért, hogy milyen fontos szerepe van a vízi közművek karbantartásának és felújításának, az új híd valójában ennek a célnak való megfelelős egyik kiváló példája. A hídavatót tóparti piknik követte, számos színpadi szereplővel, illetve látványos tűzijátékkal.