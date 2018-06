Hibácskó Ferenc különleges gyűjteménye a golyószóróktól a rakétavetőkig

Zalaegerszeg A fegyverek szeretetébe beleszülettem, apám vadász volt – adta magyarázatát szenvedélyének Hibácskó Ferenc, akinek gyűjteményéből nyílt kiállítás kedden a megyei rendőr-főkapitányság Balatoni úti épületének földszintjén.

Gyűjteménye első darabját a siroki lőszergyárban vásárolta

Ilyen indíttatás után nem csoda, hogy a Jászfelsőszentgyörgyről származó férfi a katonai hivatást választotta, a főiskolán pedig első számú kiképzési tárgy volt a fegyverismeret, amely már akkor megfogta. Honi légvédelmi rakétás tisztként körbejárta az országot, költözött, ahová az alakulata települt éppen. Tizenhét év szolgálat után, 1992-ben átkerült a rendőrség állományába. Dunaújvárosban első parancsnoka az a Sipos Gyula volt, aki most Zala megye rendőrfőkapitánya. Az egyenruhát 34 év után, 2006-ban akasztotta szegre. Gyűjteménye első darabját a siroki lőszergyárban vásárolta.

– Ott hatástalanították a rendszerből kivont fegyvereket, én egy magyar gyártmányú AK gépkarabélyt vettem meg ötezer forintért – idézte fel. – Sajnáltam, hogy nem volt nálam több pénz, mert nagyon szépen dolgoztak, nem csúfították el, amikor lőképtelenné alakították át. Ráadásul ezeknek a fegyvereknek az értéke a piacra kikerülve a többszörösére ugrott fel – magyarázta.

Otthon a légvédelemben

Nyugdíjazása után Zsámbékon a légvédelmi szakgyűjtemény vezetője lett, s egy volt kollégája rábízott néhány golyószórót, géppuskát, gépkarabélyt. Innentől aztán nem volt megállás. Ma már két tucatnál több könnyűfegyver képezi a gyűjteményét, ezek zömmel rendszeresítettek voltak hazánkban. A szovjet és magyar fegyverek mellé néhány amerikai darab is bekerült, és a német hadsereg legendás Mauser KAR–98 ismétlőkarabélya. Olyan különlegesség is látható, mint a vállról indított szovjet Igla és Sztrela légvédelmi rakétavető csöve. Mindezek mellett a légvédelemben használatos hordozható távmérővel is megismerkedhetünk. Ezzel hat kilométerig 50 méter pontossággal lehetett meghatározni a repülőgépek távolságát. A kiállítás részei még a lőszer-hevederező gépek, és szemügyre vehetjük azokat az eszközöket, amelyekkel a gépkarabélyok irányzékát „lőtték be” hidegen, azaz egyetlen lövés nélkül. Ahogy minden darabról, ezekről is szakavatottan beszél Hibácskó Ferenc, aki még a golyószóró és a géppuska közötti különbséget is elmagyarázza. Nos, attól függ az elnevezés, hogy mi a rendeltetése, milyen kötelékben használták, mert a két fegyver lényegében azonos.

Hibácskó Ferenc ma is járja az országot. Szinte minden hétvégéje foglalt, gyűjteményével bemutatókra, kiállításokra hívják. A felkészülés, no meg a bemutatók utáni fegyverápolás kitöltik a Dunaújvárosban élő nyugalmazott rendőr alezredes legtöbb napját. Zalaegerszegen július 4-ig látogatható a Fegyverek anno című tárlat, munkaidőben a főkapitányság aulájában.