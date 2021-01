Hiányoznak a látogatók a Balatoni Múzeumból

Az oltás a járvány leküzdése és a kulturális élet újraindítása miatt is fontos – véli Németh Péter, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója.

A környezet-valamint természetvédelmi mérnök, múzeumpedagógus végzettségű intézményvezető rávilágított: megfelelő átoltottság esetén a vakcina leállítja a járványt. Ha ez több éven át folyamatos, a vírus el is tűnhet. Kitért arra is, hogy az egészségügyi mellett a gazdasági vetület is fontos kérdés.

– Amíg nem lesz megfelelő az átoltottság, nem nyithatnak a múzeumok. Nincsenek bevételek -de az intézményeket fenn kell tartani. Hosszútávon ez nehéz. Vannak intézmények – mint a Balatoni Múzeum is- melyek a régészeti bevételeikkel be tudják foltozgatni a lyukakat, de a látogatók hiányoznak – összegezte Németh Péter. Tőle korábban, több rendezvényen lehetett azt hallani, hogy sok múzeum már nem olyan, mint régen, amikor az volt a felszólítás, hogy ne nyúljunk semmihez. A modern, interaktív múzeumban lehet fogdosni, beszélgetni, élet van a falak között. Mindez most hiányzik.

-Csönd van, ami már évek óta nem volt jellemző a Balatoni Múzeumban. Mindig tekerte valaki az interaktív biciklinket, élénk volt az élet. Hiába nyitunk az online térbe, helyezünk el digitális anyagokat- s bár jók az elérések, érdeklik irántuk a közönség, mégis azt tapasztaljuk hazai és nemzetközi szinten is, hogy ebbe kezd belefáradni mindenki. Fontos a személyes tapasztalat, a közösségi élmények megélése, nekünk pedig hogy testközelbe hozzuk a múzeumot- összegezte az intézményvezető, amit a vakcina visszahozhat.