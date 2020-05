Hiányoznak a céges véradások Nagykanizsán

A koronavírus-járvány közepette sem csökkent a véradásokon megjelenők száma – a nagyobb gondot most az okozza, hogy a kitelepüléses, céges véradások szünetelnek.

Ezért a hagyományos, „kinti” véradásokon még nagyobb szükség van önkéntesekre – mondta el lapunknak Goór Violetta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének véradásszervezője.

– Vérre és véradókra most is szükség van, hiszen a sürgős műtéteket ugyanúgy elvégzik a kórházakban, mint korábban – bocsátotta előre Goór Violetta. – Véradásokat Nagykanizsán túlnyomó többségében a Bazárudvarban lévő vér­adóhelyünkre szervezünk, de a héten lesz egy kivétel: a hagyományos civil véradás. Ez a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület és a Halis István Városi Könyvtár közös szervezése, melyre mindig a bibliotékában kerül sor. Nem lesz ez másként most sem: az említett helyszínen május 6-án szerdán, 12 és 16 óra között várjuk a véradókat, akik, reméljük, nagy számban jelennek meg. Hiszen – és ez általában is igaz a véradásokra – minden olyan óvintézkedést megteszünk, melyekkel óvhatjuk véradóink egészségét.

Goór Violetta jelezte: még a véradásra való belépés előtt elvégeznek egy rutinvizsgálatot, lázmérés, kikérdezés történik, s aki rosszul érzi magát, köhög, vagy magasabb a testhője, már eleve be se mehet a véradóhelyiségbe. Ez a helyzet azokkal is, akik egy hónapon belül jártak külföldön.

– Innentől minden úgy zajlik, ahogy eddig, csak lassabban halad a véradás, mert egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat csak a helyiségben – folytatta a véradásszervező.

– Mostanság az okoz nehézséget a munkánkban, hogy a céges kitelepüléses véradások szünetelnek, ez negatív irányba befolyásolja a vérellátás biztonságát. Ezért a vállalatoknál dolgozó véradóinktól azt kérjük, éljenek a kinti véradások lehetőségével, a munkáltatóktól pedig, hogy engedjék, küldjék el munkavállalóikat ezekre.