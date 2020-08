Hévíz borát csupa aranyérmes tétel közül választotta ki a szakmai és társadalmi zsűri

A Kányaváry Borbirtok Krónika nevű chardonnay-ja nyerte idén a Hévíz Város Bora címet. Ezúttal 31, az őszi országos újborversenyen aranyéremmel jutalmazott kiváló nedű versengett a három professzort is soraiban tudó szakmai, majd később a társadalmi zsűri kegyeiért.

A zalaszabari Öreghegyen lévő borbirtok története most már több mint egy évtizedes. Szabadics Zoltán és felesége, Éva állt egy romos pince mellett, gyönyörködve a varázslatos kis-balatoni panorámában. Akkor döntötték el, hogy a Holnapocska-tábor szomszédságában szőlővel és borral szeretnének foglalkozni – a hagyomány és a minőség jegyében. Credójukban megfogalmazták: igaz bort akarnak készíteni – igaz embereknek. Ezt 3,5 hektáros birtokon teszik.

E munka eredménye a Krónika is, amely a tavalyi országos újborversenyen aranyérmet kapott, és most a hozzá hasonló kiválóságok mezőnyéből kiemelkedve, Hévíz bora lett. S hogy nincs zalai összekacsintás – bár az sem lenne ördögtől való –, arra bizonyíték, hogy az ítészek sorában olyan szőlészettel és borászattal foglalkozó szaktudorok ültek, akik közül ketten ott voltak a budapesti zsűriben novemberben, tekintélyüket pedig nem kockáztatnák. A professzori címek sora és a vakbírálat pedig már csak adalék.

A díszes oklevelet átadó Miklós Beatrix, a fürdővárosi TDM Egyesület elnöke és Pál­ffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője a kötetlen ceremónián egy sztorizós borkóstoló részese lehetett, hiszen Szabadics Zoltán szívesen mesélt arról is, ami a címkén és a plaketten nem látszik.

– Szép legendája van a Kányaváry Borbirtoknak, amelyet vendégeink, látogatóink jól ismerhetnek, hiszen erről mindig szívesen beszélünk – fogalmazott a szakember. – Innen ered a Krónika név is, amely múltbéli, félig igaz, félig meseszerű történést fejez ki, amit hitünk szerint belezártunk ezekbe a palackokba, és amikor valaki megbontja, fogyasztja, a legenda tovább él, az élete részévé válik, sőt a saját vágyai szerint formálódik tovább.

A Kányaváry Borbirtokon kézzel szüretelnek, gépeket nem használnak, a présbe pedig kizárólag válogatott, egészséges szemek kerülnek, amelyeket végig hidegen dolgoznak fel. A Krónika különlegessége, hogy a reduktív eljárás mellett úgynevezett amfórás technikát is alkalmaznak, vagyis az érő bor lassú ütemben oxigént kap, ennek köszönheti textúráját, színét és további belső értékeit. Hévíz Város Bora savas, 13 alkoholfokos, de ezt nem érezni erősnek, hiszen szépen összeérett, tette hozzá a birtok vezetője.

A 2019-es szüretből származó, most már többszörösen minősített és elismert bor arra is bizonyíték – folytatta Szabadics Zoltán – hogy a zalai borok lassan felzárkóznak az országos elithez, ebben a munkában pedig több kiváló megyei pincészet is partner, sőt, ezek nem konkurálnak, hanem segítik egymást. „Hiszünk abban, hogy a minőségi gasztronómia hozhat vendégeket a térségbe, de még nagyon hosszú az út, nem tartunk ott, ahová reményeink szerint eljuthatunk”, szögezte le.

– A minőség hosszú távon megtérül, erre lehet alapozni – folytatta a borbirtok egyik tulajdonosa –, ám ez nem egyenesen arányos a gazdasági megtérüléssel. Mi egyelőre nem termeljük ki a költségeinket, de tudom, egyszer majd meghozza gyümölcsét a befektetett munka, energia.

A Krónikát – Kányaváry ajánlással – például zalai termelői sajtokhoz, hal-, valamint könnyű pulyka- és csirkeételek mellé javasolják.

Pálffy Tamás a beszélgetés során kiemelte, a turisztikai szakmának hatalmas a felelőssége abban, hogy a térségben lévő csodákat bemutassa, legyen szó akár hévízi gyógytóról, a Kis-Balatonról vagy éppen erről a borról.

Miklós Beatrix pedig elmondta, már a hivatalos bejelentés előtt kilenc szálloda, étterem és kávézó jelezte, felvenné kínálatába a város idei borát, a díjátadót követően pedig további csatlakozókra számítanak. A szakember azt is elmondta, az augusztus 20–23. között rendezendő hévízi gasztroünnepen is bemutatkozik a Kányaváry Borbirtok és a Krónika, amelyből kóstolni és vásárolni is lehet.