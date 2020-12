Hétvégén ismét kinyitottak a református templomok Hévízen, és még a Mikulás is betoppant

Vasárnap ismét kinyitották kapuikat a református templomok. A fürdővárosban gyermek-istentiszteletet is tartottak, amelyre betoppant a Mikulás.

Nagyon várták már a hívek a zsinat lelkészi elnökségének döntését, mert mint Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor mondta: „A legáldottabb számunkra, ha személyesen találkozhatunk, testvéri szeretetben lehetünk templomunkban, ahol békére lelhetünk, és együtt hallgathatjuk a drága adventi üzenetet.”

Betartották a szabályokat

A hévízi református istentiszteletre, a biztonsági szabályokra figyelemmel, sokan érkeztek, hiszen az elmúlt hetekben nem tarthattak nyilvános alkalmakat a gyüle­kezetek.

– Nagy szüksége van mindannyiunknak az Úr Jézus Krisztusra, Isten fiára bűneink bocsánatáért, a kegyelemért, a szeretetért, a megnyugvásért – fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta. – Neve is azt jelenti: velünk az Isten, és ezekben a rendkívüli, nehéz időkben ő kell ahhoz, hogy kitartsunk, békességre, örömre leljünk – mondta. A lelkipásztor arról is beszélt lapunknak, a gyülekezetben rendkívül fontos a fiatalok között végzett szolgálat, ők pedig szeretettel, lelkesen járnak a gyermek-istentiszteletekre.

– Az elmúlt időszakban többször is kérdezték, idén eljön-e a Mikulás, nagyon várták, hogy ezt az ünnepet közösségben élhessék meg – folytatta. – A zsinat elnökségének döntése erre is lehetőséget teremtett. A Mikulás üzenete is az: rendkívül fontos a gyermekek szeretete, megbecsülése, hiszen az Úr Jézus is azt mondta az Igében: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok el őket, övék a mennyeknek országa.

A fiatalok ezúttal is Kotora Erika és Kotora Pál hitoktató vezetésével imádkoztak, az azt követő kézműves-foglalkozáson pedig ujjbábokat készítettek a gyülekezeti teremben. Eközben toppant be hozzájuk a református Mikulás, ajándékokkal teli zsákkal.

– Jó volt, hogy újra jöhettünk, hiányoztak már ezek az alkalmak, s örültünk valamennyien, hogy ezúttal a Mikulással is találkozhattunk – fogalmazta meg a többiek nevében is Kotora Dóra Erika.

A fiatalok már a karácsonyi szolgálatra készülnek, az ünnepen több mint harmincan állnak majd versekkel, énekekkel a gyülekezet elé.