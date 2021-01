Hétfőtől sűrűbben járnak autóbuszok a vasútállomásra Kanizsán

Február elsejétől, azaz jövő hétfőtől Kanizsa nagyobb városrészeiből is átszállás nélkül megközelíthető autóbusszal a vasútállomás.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Volánbusz Zrt. közleményében jelezte: jövő hónaptól a korábbinál kedvezőbben csatlakozó autóbuszok biztosítják a városban a vasút elérését. Az új menetrend révén az utasok az Intercity vonatokhoz akár átszállás és várakozás nélkül juthatnak el. A 18-as járatok mellett, a 20-as és 21-es, illetve az új 22- es járatok is a vonatokhoz igazodnak. A Kalmár utca és a Vasútállomás között a jövőben, jellemzően 30 percenként, a 18-as járatok mellett a 20, 21 és az új 22-es járatok is biztosítják a kapcsolatot, igazodva a

vonatokhoz és az iskolai munkarendhez. Arról is beszámolt a Volánbusz, hogy a 20-as vonal 4óra 35-kor indul, valamint a vasútállomásig meghosszabbítva közlekedik, illetve csatlakozást biztosít az 5 óra 18 perckor Budapestre induló InterCity vonathoz.

A 21, 21Y, az új 22 és 22Y körjáratok pedig a fővárosba induló, vagy onnét érkező vonatokhoz igazodnak. Az IC-vonatokhoz csatlakozó, vasútról induló 21 és 21Y járatok – a Kalmár utcáig – a 18-as buszokkal megegyező vonalon közlekednek. Onnan pedig a járati útvonalon haladnak tovább változatlanul. A 22 és 22Y jelzéssel, a vasútig meghosszabbított buszok, a Kalmár utcához visszaérkezve pedig, a 18-as buszokkal megegyező vonalon közlekednek tovább, így biztosítva az Intercity vonatokhoz való csatlakozást. Az időpontok kapcsán azt is közölte a Volánbusz, hogy az imént jelzett járatok hétvégén 30-60 percenként indulnak.

Balogh László polgármester az új menetrend kapcsán kérdésünkre elmondta: hosszú egyeztetést követően született meg a remélhetőleg sokak számára megfelelő menetrend. Nagykanizsa polgármestere és Bizzer András alpolgármester több tárgyaláson vett részt ennek érdekében.

-A Volánbusz is igyekszik a kanizsaiak igényeit szem előtt tartani. Városunk is sokat fordított, köztük a kormánytól kapott decemberi plusz forrás révén is – a tömegközlekedés költségeinek biztosítására – fogalmazott a polgármester.

Kiemelt kép: Illusztráció