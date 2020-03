Hétfőtől ingyenes a parkolás Nagykanizsán

Balogh László polgármester hétfőn ismét videoüzenetben számolt be a járványhelyzet legfrissebb fejleményeiről. Továbbá bejelentette: hétfőtől a vészhelyzet idejére ingyenessé tették a parkolást a városban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

A városvezető jelezte: tegnap is tárgyalt dr. Brünner Szilveszterrel, a kórház főigazgatójával. Úgy fogalmazott: továbbra is jó a helyzet Kanizsán a koronavírus-veszélyhelyzet tekintetében. Mindez szerintük annak köszönhető, hogy a városban, illetve Magyarországon is az emberek egyre komolyabban veszik a kijárásra vonatkozó szabályt.

Balogh László közölte: más szervezettel is folytatott tárgyalást, például költségvetési átcsoportosításokról.

A polgármester az internetes közösségi oldalán közzétett posztban írta meg, hogy a napokban elkezdték az intézményekhez, szervezetekhez a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. által készített védőmaszkok kiszállítását.

Ezenkívül Horváth György, a Kanizsa Kárpit Kft. és a Kanizsatex Kft. vezetője segítségével várhatóan 50 ezer darab, 95 százalékos szűrőképességű egészségügyi maszkot tud beszerezni a város a jövő hét elejére. Ezeket a kanizsai háztartásokba tervezik eljuttatni. A két cégnél ráadásul pár héten belül további 30-40 ezer darab maszkot varrnak majd meg.