Hétfőn újabb 10 ezer maszkot tartalmazó adomány érkezik Zalaegerszegre

Balaicz Zoltán pénteken megosztott közleményét változtatás nélkül közöljük.

A 2010-ben bezárt egykori Balaton Hotelt egy kínai befektető vásárolta meg, aki az épületet már nagyrészt felújította és 65 szobás, négycsillagos szállodaként szeretné üzemeltetni, Willis Hotel néven. A kialakult járványügyi helyzet miatt egy ideig sajnos még nem tervezi a nyitást. A tulajdonos, Wei WeiQiang segítséget ajánlott fel városunknak és 10 ezer maszkot adományozott nekünk, amit a szociális és idősügyi intézményeinknek, valamint a megyei kórháznak fogunk eljuttatni. Az adományozás keretében Wei WeiQiang-ot a koronavírus elleni védekezést támogató önzetlen segítség alapján tiszteletbeli zalaegerszegi polgárrá fogadtam és át is adtam az erről szóló oklevelet. Köszönet a segítségért!

Hétfőn újabb 10 ezer maszkot tartalmazó adomány jut el városunkba, erről részletesen beszámolok majd jövő héten.

A mai naptól újabb tesztelést végzünk az önkormányzat finanszírozásában a városi egészségügyi alapellátásban (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisztensek, ügyeleti dolgozók, védőnők), a szociális és idősellátó intézményekben (Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház, Mandulavirág fogyatékkal élők otthona, volt Pais iskolában működő idősotthon valamennyi ellátottja és dolgozója), valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Városháza, a landorhegyi gyermekotthon, a hajléktalan szálló és a családok átmeneti otthona dolgozóinak körében. Ez több mint 1000 újabb tesztet jelent. A korábbi (650) és a mostani (1000) tesztelés költsége összesen közel 20 millió forintos kiadást jelent. A tesztek eredménye mindig egy adott, pillanatnyi állapotot mutat, hiszen a teszt elvégzése után is bárki bármikor megfertőződhet, mint ahogy az idősotthon példája is mutatta. Éppen ezért kiemelten fontos a körültekintő védekezés, a maszkok használata, a fertőtlenítés, a kézmosás, és a személyes higiénia. A teszteléseket az önkormányzat ezután is folytatni fogja!

A mai adatok szerint a 268 ezer lakosú Zala megyében eddig összesen 151 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést annak megjelenése óta (ez a megye lakosságának 0,05 %-a). Közülük sokan felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek. A tesztelés folyamatos. Összesen a 151 főből 6 személy halt meg (a 392 magyarországi halott 1,5 %-a, valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségük volt). A 151 főből az elmúlt két hónapban összesen 56-an kerültek kórházba, 95-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon. Az 56 kórházba került betegből összesen 6 fő került lélegeztetőgépre.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 82 fő. (Az összes eddigi 285 határozatból 203 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 23 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában és a Petőfi utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 43 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 83 fő vette igénybe. Szociális alapon 330 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.355.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester – olvasható közösségi oldalán.