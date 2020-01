Hétfőn nyílik a Zalai tájakon fotókiállítás

Kiállítás nyílik a Hevesi Sándor Színházban Győrffy István fotóiból.

„Az elmúlt három évben Zala csodálatos tájain barangoltam! A 156 hétből 116-ban jártam a falvakat s rejtelmes vidéküket. Voltam hegyhátak tetején, ahol már virágoztak a fák, s a barackszirmokat a lágy szellő a borospohárba sodorta. Pihentem a szelíden fodrozódó tavak partján, elméláztam az öreg templomok mély csendjében, s hallhattam, hogyan fütyül a rigó a csalitosokban… Megannyi falu történelmi sugallata érintett meg, s az elmúlás árnyai mellett láthattam a ma teremtő embere csodáit is” – írta Győrffy István kollégánk e sorokat a 2018-ban megjelent, „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” projektünk cikkeit magában foglaló, Zalai tájakon című riportkötetében.

A sorozat a könyv megjelenésével nem zárult le, 2019-ben folytatódott, s év közben újabb 32 falu büszkén megmutatott kincseit, örök értékeit és a zalai táj rejtett szépségeit láthattuk a Zalai Hírlap oldalain, s még több ezer képet a zaol.hu hírportálon, ahol önálló rovata van a sorozatnak.

Ma a Hevesi Sándor Színházban 18 órakor, ugyancsak Zalai tájakon címmel nyílik kiállítás a sorozat 2019-ben készült 32 riportjának képeiből s az utazások alkalmával a csodálatos zalai tájról megörökített fotókból. A tárlat egyben nyitánya a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” sorozat idei folytatásának, hiszen 2020-ban is felkeressük azokat a falvakat, amelyek még nem éltek ezzel a bemutatkozási lehetőséggel, illetve visszalátogatunk azokba is, ahol az elmúlt években sokat tettek azért, hogy falujukat szerte az országból felkereshessék a semmihez sem hasonlítható zalai táj szépsége iránt érdeklődők.

A ma esti tárlatmegnyitón fellép a csácsbozsoki Évgyűrűk Dalkör. A nyitóesten a 2019-es riportokban szereplő 32 falu érdekességeiről látványos, vetített képes bemutató is látható lesz.

A kiállítás 2020. január 26-ig látható a Hevesi Sándor Színház nézőtéri előcsarnokában. A tárlatot a színház főbejáratánál lévő jegypénztáron keresztül, hétfőtől péntekig 9–17 óráig lehet megtekinteni. A szombati előadások napján kezdés előtt egy órával látogatható a kiállítás. Hétvégén (szombat–vasárnap) napközben a színház zárva tart.