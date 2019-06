Hetedik Göcseji Hacacáré Becsvölgyén

Mintegy hatszáz táncos lépett az alkalmi színpadra szombaton délután a becsvölgyei faluház udvarán, amely hetedszer adott otthon a Göcseji Hacacáré elnevezésű megyei Néptánc és Népzenei Fesztiválnak.

Kiss-Molnár István, a Cserta Táncegyüttes vezetője, a fesztivál főszervezője elmondta, minden eddiginél több együttes jelentkezett, így 22 felnőtt és 8 gyerekcsoport programját láthatta a közönség. A találkozó, amely egyedülálló a Dunántúlon, nemcsak szórakoztató rendezvény, de egyszersmind a táncpedagógusok szakmai találkozója is, amelyen szó esik a friss gyűjtésekről, az új koreográfiákról és az utánpótlás neveléséről is. Mint a fesztivál vezetője jelezte, némi hullámvölgy után ismét reneszánszát éli a fiatalok, tizenévesek körében a néptánc. A zalai néptánc pedagógusok ma is gyűjtenek, az idős emberek közlései alapján még mindig találnak olyan tánckincset, amely gazdagítja a zalai néptáncdialektust, amely kissé hátrányban maradt a 20. századi harmincas-negyvenes évekbeli gyűjtőmunkában. A becsvölgyei kísérő programok között a benevező együttesek főzőversenye mellett göcseji hétpróba is várta a jelentkezőket. Az esti programban Pál István Szalonna és bandája adott koncertet, napközben kirakodóvásár kínálta portékáit.