Hét pontból álló javaslatcsomagot dolgoztak ki a helyi vállalkozások megsegítésére

Hét pontból álló gazdaságvédelmi intézkedéscsomaggal segítené a zalaegerszegi önkormányzat a koronavírus-járvány következtében meggyengült helyi vállalkozásokat. S friss hír, hogy – várhatóan hamarosan – valamennyi egészségügyi dolgozó ingyen utazhat a zalaegerszegi helyi járatokon.

– A koronavírus okozta világjárványt sajnos gazdasági világválság követi, amely rendkívül súlyos következményekkel jár. Erre készülve elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés előkészítését, melynek fő szempontja, hogy a radikálisan csökkenő adóbevételekhez igazodóan biztosítani tudjuk a város működőképességét, az 1105 dolgozót foglalkoztató önkormányzati intézményrendszer fenntartását, és a városüzemelést – fogalmazott napokban közzétett Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester.

Kiemelte: számba vettek minden tervezett kiadási tételt (felújítások, fejlesztések, rendezvények, stb.), és ami nem állami, uniós vagy egyéb pályázati forrásból valósult volna meg, hanem az önkormányzati büdzséből, azt valamennyit zárolták, leállították.

Balaicz Zoltán emlékeztetett: a kormány az elmúlt napokban több fontos gazdaságvédelmi lépést, járulékcsökkentést, haladékot és támogatási formát jelentett be.

– A város a jelentősen csökkenő bevételek miatt sajnos saját támogatási eszközökkel nem rendelkezik, de fontosnak tartom, hogy az önkormányzat legalább saját lehetőségeit figyelembe véve járuljon hozzá a helyzet stabilizálásához – folytatta a polgármester. – Ezért azzal a javaslattal fordultam a közgyűlés tagjaihoz, hogy fogadjunk el egy hét pontból álló helyi gazdaságvédelmi intézkedési csomagot, melynek tartalmáról előzetesen egyeztettem a kormánypárti és ellenzéki frakciókkal és önkormányzati képviselőkkel, akik egyhangúlag támogatták azt.

A csomag a következő intézkedéseket tartalmazza:

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának 50 százalékos csökkentése a veszélyhelyzet idejére azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket érint a kormányrendeletben foglalt nyitvatartási idő korlátozása (vendéglátóhelyek, üzletek, stb.).

– Mi csak a saját, önkormányzati tulajdonban lévő helyiségekkel kapcsolatban hozhatunk ilyen döntést, azonban kérem a magántulajdonban lévő helyiségek bérbeadóit, hogy a jövő és az újrakezdés érdekében, amennyiben megtehetik, ők is csökkentsenek átmenetileg a bérleti díjaikon – fogalmazott Balaicz Zoltán.

2️. Fizetési halasztás, illetve részletfizetési lehetőség a helyi adókra vonatkozóan az ezt igénylő vállalkozásoknak (kivéve a kirívóan visszautasítandó eseteket, például nagy készpénzmennyiség, több luxus­autó, stb.).

3️. Adóügyi fizetési könnyítések igénylése esetén nem kell pótlékot fizetni.

4️. Magánszemélyek és vállalkozások esetében is 12 hónapos pótlékmentes részletfizetési lehetőség adóügyekben.

5️. Adóbevételekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások felfüggesztése a veszélyhelyzet idejére (például munkabérletiltás, nyugdíjletiltás szüneteltetése, visszavonják a már kibocsátott hatósági átutalási megbízásokat, inkasszókat, a gépjárművek forgalomból történő kivonására tett folyamatban lévő végrehajtási cselekményeket).

6️. A pénzügyi lehetőségek függvényében felülvizsgálják a befektetésösztönző támogatási rendeletet, az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket, és további jelentős engedménnyel megvásárolható ipari területeket alakítanak ki.

7️. Megvizsgálják az országos városfejlesztési alapokhoz való csatlakozási lehetőségeket, hogy annak segítségével itt is rendkívül kedvezményesen bérelhető inkubátorházat és SSC-t (Shared Service Center) alakítsanak ki újonnan induló start up vállalkozásoknak, vagy szünetelés után újrainduló, már meglévő, de most nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak – sorolta a polgármester.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos pedig arról számolt be közösségi oldalán, hogy kezdeményezésére és Balaicz Zoltánnal egyeztetve az önkormányzat dolgozik annak elrendelésén, hogy a zalai megyeszékhelyen is ingyenesen utazhassanak a helyi járatokon az egészségügyi és a szociális dolgozók. A politikus emlékeztetett: a kormány az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján úgy határozott: a veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi egészségügyi dolgozó ingyen veheti igénybe a helyközi járatokat.