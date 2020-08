Hét héten át járőröztek a fiatalok Keszthelyen

Véget ért a bűnmegelőzési iroda idei nyári tevékenysége. A záró­rendezvényt a napokban tartották.

Ez volt a 19. nyár, amikor a Keszthelyi Rendőrkapitányság szakmai irányításával és az önkormányzat támogatásával bűnmegelőzési iroda működött a Balaton-parton. Hét héten át járőröztek a strandokon, a belvárosban és a piacon az Asbóth-iskola rendészeti képzésben részt vevő diákjai, önkéntes fiatalok, valamint iskolai közösségi szolgálatot teljesítők, akik között sümegiek és tapolcaiak is voltak. Dr. Lakics Andrea rendőr őrnagy, a program szakmai koordinátora elmondta: a diákok 17 elveszett mobiltelefon tulajdonosát találták meg, de elhagyott pénztárcát is visszajuttattak a gazdájának. Egy alkalommal előfordult, hogy elveszett egy kisgyerek, s a bűnmegelőzési irodában szolgálatot teljesítők segítettek előkeríteni a szüleit.

A diákok közbiztonsági tanácsokat tartalmazó szórólapokat osztottak Keszthelyen, és ellenőrizték a parkolókat. Ha lehúzott ablakú gépkocsit láttak, a strand hangosbemondóján figyelmeztették a remélhetőleg ott tartózkodó tulajdonost – sokszor meg is találták. Arra is volt példa, hogy sebet kötöztek, hiszen az iroda melletti kerékpáros-akadálypályán történtek kisebb balesetek. Dr. Lakics Andrea elmondta, hogy a Balaton-parti irodánál kétszer rendeztek Police Cafét, kávé mellett beszélgettek 83 érdeklődővel bűnmegelőzési kérdésekről. Kerékpárokat is lehetett regisztrálni a bike safe programban, 94 biciklibe ütöttek be azonosítót, így ha ellopják, nagyobb esélylyel megtalálja a rendőrség a kerékpárokat.

A bike safe program folytatódik a Keszthelyi Rendőrkapitányságon. Az iroda zárásakor dr. Vozár Péterné alpolgármester és dr. Andor László városi rendőrkapitány is megköszönte a diákok munkáját.