Helytálltak a járvány idején – Összeült Keszthely képviselő-testülete

Több hónap után ismét összeült a város képviselő-testülete, amely egyebek mellett Keszthely hosszú távú ingatlangazdálkodási koncepciójáról is tárgyalt.

A testületi ülést követő sajtótájékoztatón Nagy Bálint polgármester hangsúlyozta, a rendkívüli jogrend idején is folyamatosan egyeztetett a képviselőkkel, így tartani tudják az idénre tervezett ütemtervet. Azt mondta, az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy Keszthely büszke lehet, hiszen polgárai a bajban összefogtak, egymást segítették, így a közösség helytállt a nehéz időszakban.

Nagy Bálint a sajtótájékoztatón leszögezte, a testület februárban stabil, fejlesztésorientált költségvetést fogadott el, ennek köszönhető, hogy a gazdasági megpróbáltatásokat átvészelte az önkormányzat.

A testületi ülést követő sajtótájékoztatón Nagy Bálint úgy fogalmazott a büdzsé módosítása kapcsán, hogy a világjárvány a város számára költségnövekedéssel és bevételkieséssel járt, és most a lehető legjobb megoldást találták meg erre a helyzetre.

Az ellenzék tevékenységével kapcsolatban megjegyezte, sajnálatos, hogy képviselőik nem a bizottságok adta lehetőséget használják az előkészítő munkára, ellenben a testületi üléseken ok nélküli és alaptalan kritikákat fogalmaznak meg egyes napirendi pontok kapcsán, anélkül, hogy érdemi módosító javaslatuk lenne. Nagy Bálint hangsúlyozta, a pártpolitikai szempontokat végre félre kellene tenni, és közösen dolgozni Keszthelyért.

A tájékoztatón arról is szó esett, a veszélyhelyzet idején is folytatódtak a városszemlék, s ez gyakorlat marad a jövőben is, ugyanis közvetlen kapcsolatot akar tartani a város vezetősége a Keszthelyen élőkkel, hogy a felmerülő problémákra érdemi megoldásokat adhasson.

Nagy Bálint bejelentette, újabb egy évre Csengey Ágotát bízták meg a Goldmark művelődési központ igazgatói feladataival, majd a város ingatlangazdálkodási koncepciója kapcsán kiemelte, a most első körben elfogadott stratégia 30–50 éves távlatban gondolkodik, annak érdekében, hogy ezen a területen hatékonyabb és átgondoltabb legyen a munka.

A dokumentum az ingatlanvagyon tervszerű megújítására és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítésére fókuszál, s a végső változat ősszel kerülhet a testület asztalára. A polgármester leszögezte, hasonlóan hosszú távú, stratégiai jelentőségű koncepciókat más területeken is alkotnak a jövőben.