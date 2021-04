Helyszíni bejárás a Kanizsa Aréna építésénél: nyár végére elkészül

A villamos és egyéb gépészeti munkákkal lassan végez a kivitelező, sőt, már a burkolás és a festés is elkezdődött a Kanizsa Arénában – tájékoztatta a minap Diós András, a ZÁÉV Zrt. főmérnöke Balogh László polgármestert és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt.

Diós András elmondta: ahogy az időjárás melegebbre, szárazabbra fordul, úgy kap egyre nagyobb lendületet az Aréna mögötti területen a parkolók kialakítása. Már gyártják a küzdőtérre szánt 2400 négyzetméternyi sportparkettát, valamint a mobil lelátókat is hamarosan beépítik.

– Szépen haladunk a munkálatokkal, a beruházás nagy részével a nyár végére elkészülünk, azt követően már csak kisebb tereprendezési munkálatok várhatók – tette hozzá a főmérnök, aki körbevezette az építkezésen a vendégeket.

– Azt kell mondanom, már így, félkész állapotában is roppant impozáns a Kanizsa Aréna, reményeim szerint pedig az év végén, vagy a jövő év elején a sportegyesületek, illetve a város lakossága is birtokba veheti a létesítményt – fogalmazott Balogh László, aki jelezte: az építéssel párhuzamosan már elkezdték kidolgozni a Kanizsa Aréna üzemeltetési struktúráját, melyről hamarosan döntés születhet.

Balogh László azt is elárulta: az épület átadására annak gyalogos, kerékpáros megközelítését is meg kell oldani, ezért önkormányzati forrásból több járdaépítés is elkezdődik. Az autós, illetve buszos megközelítés pedig már most adott, a hatalmas parkolóban buszok számára is lesz várakozóhely, illetve közel 300 férőhelyes kerékpártároló is épül.

– Örömteli érzés itt állni a készülő Kanizsa Aréna lelátóján, s hiszem, hogy minden kanizsai örömére készül a létesítmény, hiszen évtizedeken keresztül vágytak, vágytunk egy ilyen sportcsarnokra – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – Szerencsére vannak olyan sportegyesületei a városnak, melyek versenyei, mérkőzései már most komoly érdeklődésre tartanak számot, de remélem, hogy e csapatok mielőbb szintet lépnek, és hamarosan a legmagasabb osztályokban képviselik majd Kanizsát. Az épület emellett olyan kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, koncerteknek is helyet adhat majd a jövőben, melyeket megfelelő hely hiányában eddig nem tudtunk megszervezni.

Az ellenzék a közelmúltban a parlament elé terjesztett egy javaslatot, mely arról szólt, hogy a kormány függessze fel többek között a sportcsarnokok építését. Cseresnyés Péter ennek kapcsán leszögezte: a Kanizsa Aréna mindenképpen megépül, még ha ezt egyesek nem is szeretnék.

– Jó lenne, ha egyszer az életben a politikai ellenfeleink is velünk együtt tudnának örülni, s nem azon mesterkednének, hogyan tudják elkeseríteni az embereket, s hogy mibe kössenek bele egy ilyen volumenű beruházás kapcsán – mondta a képviselő.