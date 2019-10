Hegyi utat javítottak Pórszombaton

A Medes-hegyre vezető, rossz állapotban lévő hegyi út kátyúzását végezték el nemrég a településen.

– A lakosság is kérte a hegyi út javítását, amit az önkormányzat saját költségen oldott meg. Az aszfaltos út mellett betonlapos vízelvezető árok húzódik, aminek kitisztítását is rendszeresen elvégezzük a külterületek kaszálásával együtt, hiszen a rendben tartott környezet a szőlőhegy értékét is növeli – magyarázta Tánczos László polgármester. – Az út kátyúzását másfél kilométer hosszban végeztettük el.

A szőlőbirtokokat a helyiek közül többen gondozzák, illetve igény mutatkozik a területek iránt szabadidős tevékenységek eltöltésére is, míg mások gyümölcsöst telepítettek, a méhészek közül többen a hegyen tartják a kaptárokat és itt található Kovács Gyula helyi erdész tündérkertje is.

A polgármester azt is elmondta, hogy a faluban épül a szennyvízhálózat, a munkálatokat jövőre fejezik majd be.