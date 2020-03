Hazautaztak a vendégek, otthon maradtak a lakosok Hévízen

Egy hét leforgása alatt szinte teljesen kiürültek Hévíz utcái, terei és szálláshelyei.

A máskor tavasszal pezsgő fürdőváros most hibernálta magát.

„Tudjuk, hogy nehéz lemondani a már életformává vált üdülési és pihenési formákról, az egész télen várt tavaszi és húsvéti kikapcsolódásról, azonban most ezt kérjük mi is a vendégeinktől. Szomorú szívvel teszem ezt, mert mindig tárt karokkal vártuk a hozzánk látogatókat, de az életünket alapjaiban felforgató járvány miatt ma az elsődleges feladatom, feladatunk a megelőzés, a járvány lassítása„ – mondta Papp Gábor Hévíz polgármestere, továbbá köszönetét fejezte ki.

„Köszönjük vendégeinknek, és a helyieknek hogy betartják az otthonmaradást. Nekünk, hévízieknek is beszűkült, lelassult az életünk. Sok dolgot nem tehetünk meg, ami korábban természetes volt. Nem járunk a kedvenc helyeinkre, bezártuk a játszótereinket, nem ülünk a kávéházakban a barátainkkal, csendesek a templomaink, csak a tavirózsák úsznak a Hévízi Tófürdőn. Azon dolgozunk, hogy a veszélyhelyzetnek mielőbb vége legyen, és ezután élettel teljen meg újra Hévíz! Ez rajtunk és Önökön is múlik. Most egy rövid időre búcsúznunk kell egymástól, de mi itt leszünk akkor is, amikor a vészhelyzet elmúlik.

HÉVÍZ MEGVÁR!„ – áll Hévíz Város Önkormányzatának bejegyzésében.

Március 23. hétfő 10 óra, Hévíz
Közzétette: Hévíz Város Önkormányzata – 2020. március 23., hétfő