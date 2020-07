Hatvanhat hallgató vehette át oklevelét a BGE GKZ diplomaátadó ünnepségén

Több szempontból került a hangsúly a búcsúzásra a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karának diplomaátadó ünnepségén. Azon túl, hogy 66 hallgató kapta meg az oklevelét eredményes egyetemi tanulmányai végeztével, a BGE GKZ utoljára szerepel ebben a formában, hiszen ősztől a Pannon Egyetem 5. karaként kezdi meg az új szemesztert.

A diplomaosztó ünnepségen éppen ezért részt vett a régi és az új egyetem rektora is: dr. Heidrich Balázs a BGE, dr. Gelencsér András a veszprémi egyetem képviseletében osztozott a frissen végzettek örömében. Az egybegyűltek előtt először dr. Gubán Miklós eddigi dékán összegezte az elmúlt időszakot, benne a diákok munkáját, dicsérve a tanulás iránti elkötelezettségüket. Felidézte a járvány miatt megváltozott munkarend okozta kihívásokat, az elcsendesült campust, a speciális vizsgákat. Szólt arról is, hogy április 6-án új helyzet állt elő a kar történetében, miután parlamenti döntés értelmében a Pannon Egyetem kötelékeibe került. Az átadási folyamat augusztus 1-jén zárul le, a kar új neve is akkor dől el.

A zalaegerszegi campus nagy előadójában tegnap utoljára hangzott fel a hangszórókból a Budapesti Gazdasági Egyetem indulója. A BGE GKZ diplomaosztó ünnepségén egy mesterképzést végzett, 24 alapképzést záró és 32 felsőoktatási szakképzésben, valamint hét szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató vehette át az oklevelét. Nevükben Tirner Dorina búcsúzott az alma matertől és a tanári kartól.

A Hallgatói Önkormányzat képviseletében Weinhoffer Petra idézte fel az együtt töltött éveket, majd Dietz Ferenc, a BGE kancellárja bocsátotta útjukra a végzősöket. A változáshoz kapcsolódva kiemelte, a kart nemrég lezajlott egymilliárd forintos infrastrukturális fejlesztéssel adják át, az alapítás óta, azaz közel ötven év alatt itt felhalmozódott szellemi potenciál, a kar hetven dolgozója által szavatolt oktatási színvonal pedig felbecsülhetetlen értékű. Remélte, a Pannon Egyetem tovább erősíti a régió felsőoktatási erejét.

Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere a maga és Balaicz Zoltán polgármester nevében biztosította a fiatalokat arról, hogy az ország egyik legjobb egyetemi képzésében vettek részt, a diplomájukat magasan jegyzik a munkaerőpiacon. A város számára továbbra is kiemelt jelentőséggel bír az 1971-ben alapított intézmény, mondta.

Ezután három végzős kapott külön jutalmat tudományos diákköri, közösségi és sportteljesítményéért.

A búcsúzó BGE szenátori köszönőlevelet adományozott dr. Gubán Miklós dékánnak, dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettesnek és Weinhoffer Petra HÖK-elnöknek. Rektori dicséretben részesült Kustánné Fitos Amália dékáni hivatalvezető. A BGE GKZ dékáni tanácsa Magistri pro facultate díjat adományozott dr. Csanádi Ágnes egyetemi docensnek és dr. Jármai Erzsébet főiskolai tanárnak. Dékáni dicséretet vehetett át Némethné Czaller Zsuzsanna.

A díjakat átadó profeszszor dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora záróbeszédében a múltat összegző és a jövő reményeit vázoló kettősségre helyezte a hangsúlyt. A kar történetét áttekintve felidézte az alapítókat, méltatta az eddigi dékánok, intézményvezetők érdemeit, valamenynyiüket személyes emlékekkel jellemezve. Az oktatói kart arra intette, az új keretek között is őrizzék meg erős közösségüket, támaszkodjanak a felsőoktatás iránt elkötelezett városra, s remélte, a rangot és az oktatás kitűnő brandjét adó folytonosság érzete megmarad a zalaegerszegi egykori számviteli főiskola, majd BGE egyetemi kar jövőbeni hallgatói és oktatói számára is. A végzősöket Buddha szavaival bocsátotta az életbe: „A boldogság maga az út.”