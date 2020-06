Hatvanan tekertek el a zalacsébi Trianon-parkhoz

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója napján rendhagyó túrára hívta a Zalai Teker(g)ők a kerékpárosokat. Hatvan bringás (a legfiatalabb 7 éves, a legidősebb 74 éves) indult útnak Zalaegerszegről, hogy eltekerjen a zalacsébi Trianon-parkhoz. Az útról Szabó Balázs, az egyesület vezetője írta lapunknak a következőket:

Az egyesület rendszeresen szervez gyalogos és kerékpáros túrákat a vasfüggöny mentén, megmutatva az elcsatolt területek szépségeit. Bemutattuk az isonzói csaták helyszínét a négy éven át tartó gyalogostúra-sorozatunkkal. Az első három évben felkerestük az Isonzó menti csatahelyeket és a fennmaradt magyar kötődésű emlékeket. A negyedik évben a hátországot, a Júliai-Alpok keleti oldalát jártuk be. Tavaly négynapos kerékpáros túrát szerveztünk a vasfüggöny vonalán, amely folytatása volt egy korábbi, a nyugati határ mentén vezetett programunknak.

Idén több rendezvénnyel készültünk a 100. évfordulóra, de a járványhelyzet sok mindent felülírt. Többek között az ezeréves határon terveztük a megemlékezést a centenáriumról a Keleti-Kárpátokban gyalogos túrával, illetve Lenti és Pécs között szerettük volna folytatni a vasfüggöny-kerékpártúránkat.

Zalacsébi túránk is megmutatja, hogy Trianon ugyan a magyar fül számára talán az egyik legelkeserítőbb szó, ugyanakkor az összetartozás szimbóluma is. A magyarság bizonyította az elmúlt 100 évben, hogy semmilyen szerződés vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét. Ez látható a rendezvényen megjelent résztvevők korából is, hiszen a legfiatalabbaktól a szépkorúakig több generáció képviseltette magát.

A megemlékezésen túratársunk, Kígyóssy Zoltán tekerőlanton adott elő első világháborús katonadalokat és Trianonról szóló verseket, saját maga által megzenésítve. Hallottunk verset kortárs alkotó tollából, valamint felolvastunk újságcikket az 1920. június 4-i sajtóból.

Végül a ferences szerzetest, Leopold testvért kértük fel, hogy adjon áldást a magyarságra.