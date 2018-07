Hatvan évvel ezelőtt végzett tanítók találkozója Zalaegerszegen

Egykor kis tanító bácsiknak hívták azokat a szépkorú férfiakat, akik szombaton találkoztak abból az alkalomból, hogy hatvan évvel ezelőtt vehették át oklevelüket.

A zárda épületében működött egykoron az Állami Teleki Blanka Tanító- és Tanítónőképző Intézet, ahol 1953-ban kezdte tanulmányait 42 diákfiú. Közülük harminc érettségizett le, majd egyéves gyakorlatot követően vizsgát is tett, tanítói oklevelet kapott. Később 18 felsőfokú végzettséget, tanári diplomát is szerzett. A szombati eseményre 11 vén diák jött el. Az 1958-ban végzettek mind pedagógusként helyezkedtek el, zalai településekre kerültek, ahogy ezt a találkozót szervező Billege István elárulta érdeklődésünkre. A beszélgetésen azt is felidézték, hogy frissen végzett tanítóként náluk alig pár évvel fiatalabb diákok oktatását, nevelését bízták rájuk. Munkájukat megbecsülés, szeretet övezte, a falvakban kis tanító bácsinak szólították őket.

A tanítóknak a hatvan évvel ezelőtti esemény emlékére a gyémántdiplomákat az 1959- ben megszűnt tanítóképző intézet jogutód intézménye nevében dr. Németh István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi koordinációs rektorhelyettese nyújtotta át a Mindszenty-iskola kápolnájában.