Hatósági házi karanténban a nagykanizsai férfi

Szombaton jár le Szukics Martin hatósági házi karanténja. A 25 éves fiatalember március közepén tért haza Olaszországon át kamionnal, és azóta nem hagyta el otthonát. Ami jó hír: tünetmentes és egészséges.

Mint ismert, a hatóság nemcsak kórházi, hanem házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Az Olaszországból, Dél-Koreából, Kínából és Iránból hazatérő magyar állampolgárok akkor is 14 napos házi elkülönítésre kerülnek, ha tünetmentesek, és a hazatéréskor kötelező orvosi vizsgálat során fertőzés gyanúja sem merül fel velük kapcsolatban. A járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi őket, a házi karantén szabályainak betartását pedig a rendőrség ellenőrzi.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járvány­ügyi megfigyelés alatt otthonában köteles tartózkodni, és vendéget sem fogadhat.

– A rendőrjárőrök előzetes egyeztetés nélkül érkeznek, jöttek már reggel 8 órakor, de este nyolckor is – mondta el Szukics Martin. – Nem volt könnyű megszokni ezt, de mostanra már az életünk része lett. A szüleimmel élek, ők is vállalták a karantént. Édesanyám a munkahelyén szabadságot vett ki, édesapám viszont már nyugdíjas. Csak bevásárolni hagyják el a lakást. Közösségbe nem járnak, hiszen tudjuk, mennyire fontos most otthon maradni.

Martin januárban állt kamionsofőrnek, és a szintén ka­ni­zsai váltótársával Spanyolországba szállított autóalkatrészeket. Március 13-án is egy ilyen útról tartottak hazafelé, amikor a nyugat-európai országok kezdték lezárni a határokat. Martin elmondta: az olasz autópályán éppen csak annyi időre álltak meg, hogy helyet cseréljenek. Egy szlovén átkelőn visszafordították őket, onnan 40 kilométerre, Fernetti településnél viszont sikerült elhagyniuk Itáliát.

– Aztán következett Rédics, ahol a magyar határőrök a kéthetes hatósági házi karanténba „száműztek” bennünket – folytatta. – Még elvittük a teherautót a telephelyre, onnan pedig már haza vezetett az utunk. A társam nevében is mondhatom: ha a hatóságok nem vezetik be ezt a szabályt, a szeretteink megóvása érdekében önkéntesen is vállaltuk volna a karantént. Alig érintkeztünk emberekkel a külföldi út során, a fertőzés esélye így nem volt nagy, de az elővigyázatosságra szükség van.

A magát örökmozgóként jellemző férfi elmondta: kezdetben nehezen viselte a bezártságot. Sokat telefonált, tartotta a kapcsolatot a rokonokkal és a barátnőjével. Ő támogatja a karanténban, hiszen Martin munkája miatt olykor hetekig nem látja kedvesét.

– Miután túlestem a holtponton, beletörődtem a sorsomba, levegőztem az erkélyen, sorozatokat és filmeket néztem – folytatta. – Semmi panaszom nincs, egészségesnek érzem magam. Már alig várom, hogy szombat legyen, és befejeződjön a karantén, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal belevetem magam az életbe. Az biztos, hogy sétálok egyet a szabad levegőn, azonban nem megyek vissza dolgozni, mert – bár a fuvarozás előtt még nyitva vannak a határok – nem szeretném veszélynek kitenni magamat és a családomat sem. Jó lenne, ha mindenki megfogadná az intelmeket, és ha teheti, otthon maradna. BB