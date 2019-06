Hatodszor rendezték meg a tábort a fiatal pecásoknak a Gébárti-tónál

Az úszó finoman megmozdult, majd lesüllyedt, a következő pillanatban már a levegőben csapkodott a kis keszeg a zsinór végén. A jelenet szinte percenként ismétlődött a Gébárti-tó partján a fiatal pecások legnagyobb örömére.

A héten immár hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a horgásztábor, ezekben a napokban a gyermek korosztályt, az általános iskolásokat fogadták, míg jövő héten az ifjúságiak, a középiskolások érkeznek, ahogy ezt a tábor vezetője, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége alelnöke, Komáromy Zsolt József érdeklődésünkre elmondta. A 44 egyesületet, 10 ezer tagot, köztük ezer fiatalt tömörítő szövetség rendszeresen megszervezi a horgász­iskolát, az év közbeni programban hétvégenként okítják a sikeres, szabályos pecázáshoz szükséges ismereteket a diákoknak. Emellett vakációs programként hirdetik meg a tábort, ahová erre a hétre 34 fiatal jelentkezett, köztük lányok is. Egyikük szinte veteránnak tekinthető, hiszen a 13 éves Dancs Hanna a kezdetektől, hatodik éve résztvevője a tábornak.

– Szeretem a szabad levegőt, ahol élőlényekkel vagyunk körbevéve, ez vonzott – magyarázta Hanna, aki finom készséggel, csontkukaccal a bodorkák, vörösszárnyú keszegek és sügérek ritkításában szokott jeleskedni. Mint szavaiból kiderült, szenvedélyével egyedül van a családjában, pedig ez a ritkább. Barátnője, Szabó Kinga Dominika például keresztapja révén vált horgásszá három éve, és immár édesapja is melléjük szegődött, azóta rendszeresen járják az ország horgászvizeit.

A táborba azonban nemcsak gyakorlott fiatalok érkeztek, mert harmaduk most ismerkedik a horgászat alapjaival. A napot ezért oktatással kezdik, ennek része a környezet- és természetvédelem is, mondta el Komáromy Zsolt József. Természetesen megtanítják a felszerelések használatát, a halak meghatározását, a horgászat szabályait. Az elméleti foglalkozást követi a kora délutánig tartó háromórás gyakorlat, ami a tapasztalatok szerint annyira leköti a gyerekeket, hogy még a mobiltelefonokról is megfeledkeznek.

A tábor pénteken nyílt nappal zárul, ekkor a szülőket megvendégelik halászlével is.