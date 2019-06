Határtalanul túrán a lenti diákok

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola hetedik osztályosai a Határtalanul! programba bekapcsolódva magyar történelmi és első világháborús emlékhelyeket látogattak meg Szlovéniában és Olaszországban, emellett élményekkel is gazdagodtak Triesztben és az Adriai-tenger partján.

A gyerekek az utazásra készülve prezentációkat készítettek az első világháború olasz frontjáról, s ezeket az előkészítő órán bemutatták társaiknak. A kirándulás első állomása Lendva volt, ahol a várban megtekintették a város történetét bemutató rövidfilmet, a kiállítótermek anyagát, illetve a Hadik-kápolnát. Ezután Ptuj következett, itt megismerkedtek a hely nevezetességeivel, látták például a világ legidősebb termő szőlőtőkéjének oltványát. A nemzeti összetartozás napján, június 4-én Ukancban megkoszorúzták a 15. hegyi dandár első világháborús temetőjét, majd a Karavankák hegyvonulata felé vették útjukat, átkelve a Száván jutottak el az egykori harcok színteréhez.

Jártak sziklába vájt fedezékben, kavernában és ágyúalagútban is. Kobaridban, az első világháborús múzeumban megnézték azt a filmet, amely a caporettói áttörést mutatta be archív felvételekkel. A Napóleon hídon átkelve jelképesen megkoszorúzták az Isonzót, amely a véres harcok helyszíne volt a nagy háborúban. Ez után felkeresték a Triglavi Nemzeti Park területén a Tolminka szurdokot, majd Olaszországban felkapaszkodtak a Monte san Michele magaslatára, amit anno magyar katonák védtek. Bejárták a Doberdói- fennsíkot, ahol megkoszorúzták az olasz és magyar katonák tiszteletére állított emlékművet. Jártak a duinói várkastélynál is, az utolsó napon pedig Triesztben, ahol a fürdőzésre is volt idő, majd hazafelé a szlovén fővárost, Ljubljanát ismerték meg.