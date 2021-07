Határozat: felújítják a zalaegerszegi vasútállomás épületét

A vasút a pandémia idején is ellátta feladatait, nem szűnt meg egyetlen munkahely, sőt növelni tudta dolgozói létszámát. Erről Lukács György, a MÁV Zrt. szombathelyi pályavasúti területi igazgatóságának vezetője beszélt, akit a 71. vasutasnap alkalmából kérdeztünk.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

A régiós rendezvénynek szombaton a zalai megyeszékhely adott otthont a Windoor szabadidőközpontban, ahol a szórakoztató programokról a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Központ munkatársai gondoskodtak, a város nevében pedig Gecse Péter alpolgármester köszöntötte a vasutas vendégeket.

Az 1600 munkavállalót számláló területi igazgatóság feladata a vasúti infrastruktúra működtetése, azaz minden ellátása, ami nem gurul, adott rövid meghatározást az igazgató, aki a Zalaegerszeget érintő fejlesztésekről is szólt. Szavai szerint egyértelműen a fellendülés időszaka következik. Ezt támasztja alá az a kormányhatározat is, amely a vasútállomás épületének teljes rekonstrukcióját jelölte ki. Ennek folyamata már elkezdődött, a tanulmányterv szeptember végén kerül a döntéshozók elé. Ehhez kapcsolódóan a buszállomás felújítása is megvalósul, tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a város keleti határában nemzetközi terminál-pályaudvar épül. Ezenkívül megfogalmazódott a szándék a Zalaegerszeg-Rédics vasútvonal felújításáról, mégpedig a határon átnyúló kapcsolat létrehozásával együtt. A hodosi, 25. számú nemzetközi vasútvonalon pedig hamarosan üzembe helyezik az ETCS-t, tehát az európai vonatbefolyásoló rendszert (European Train Control System). Ez a vonatok közlekedését felügyeli, teszi biztonságossá, például képes automatikusan beavatkozni akár a vezető helyett is, ha nem hajt végre valamilyen utasítást.

Lukács György arról is beszélt, hogy az országos folyamatok őket sem kerülték el, munkaerőhiánnyal küzdenek. Fizikai dolgozók, szakmunkások mellett még diplomásokat is várnak. Azt is kiemelte, hogy egyetlen munkahely sem szűnt meg a vasútnál a pandémia miatt, sőt vettek fel olyanokat, akik a járvány miatt vesztették el állásukat.