Hatalmas felelőtlenség másokkal szemben, ha maszk nélkül járunk

Vannak, akik azt gondolják, hogy elmúlt a veszély, így maszkot sem kell viselni. Pedig a szakértők szerint az arcmaszk viselése csökkenti az esélyét, hogy valaki – zárt térben – elkapja a fertőzést.

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, ugyanakkor életbe lépett a járványügyi készültség. A kezdeti aggodalmat, helyenként pánikot mára, ha nem is a nyugalom, de a koronavírus-helyzethez való alkalmazkodás váltotta fel. Ez a védőmaszkok viselésén is megfigyelhető, így július végéhez közeledve tapasztalható némi lazulás. A szabályok értelmében a maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. Nagykanizsán Mihalecz Károly háziorvos élesen fogalmazott. Szerinte az internetes közösségi oldalakon az emberek többsége szeret kritizálni, de a mondataikért nem vállalnak személyes felelősséget. A biológiai tudásuk sokszor a nullával egyenlő, egyre-másra osztják meg a butaságokat, bődületes ostobaságok látnak napvilágot, miközben hiteles források igazolják a maszk viselésének jelentőségét.

– Ezek felett viszont átsiklanak, hiszen főleg most nyáron a maszk kényelmetlen, meleg – tette hozzá az orvos. – Valóban az arcmaszk nem véd meg a koronavírussal szemben, ha az ember tartósan olyan környezetben dolgozik, ahol szoros kapcsolatban áll egy fertőzöttel. A maszk azt akadályozza meg, hogy a tünetmentes vírushordozó kisebb eséllyel fertőzzön meg egy veszélyeztetett kategóriá­ba tartozó embertársát. Az egészségügyi dolgozók mellett pedig a bolti alkalmazottak is ezt viselve töltik a munkaidejüket, mégsem szólnak egy szót sem.

Az a vásárló, aki nem hordja a maszkot zárt térben, az fel sem fogja, hogy felelősséggel tartozik a másikért.

Az orvos hozzátette: a határok megnyílásával mindenütt exponenciálisan növekedik a betegek száma, nem csoda, hogy Ausztriában a múlt héten újra kötelezővé tették a maszk viselését minden zárt helyen.

– Ott mindenki az első szóra tudomásul vette, a lakosok fegyelmezettek, betartják a távolságot, fertőtlenítik a kezüket, a felületeket, s senkire nem kell rászólni – folytatta dr. Mihalecz Károly. De ha már itt tartunk, a maszk viselésére is számos helytelen megoldást látni, nem elegendő pusztán az arc valamelyik részére rakni, az nem dísz, hanem védelmi funkciót lát el. Kizárólag akkor hatékony, ha az orrot és a szájat egyszerre fedi be, ellenkező esetben semmi értelme. Igaz, hogy drága a maszk, de például a szövetből készülteket kétnaponta magas hőfokon mossuk. A papír verziókat pedig maximum két napig ildomos hordani, ezt követően azonnal dobjuk ki.

A kanizsai Dél-zalai Áruház Zrt. és az Árkádsor Kereskedelmi Zrt. cégvezetője, Pusztai Péter elmondta: az áruházuk területén működő üzleteket bérlő vállalkozók odafigyelnek arra, hogy a maszkviselésre felhívják a betérő vásárlóik figyelmét. Szerinte a legnagyobb hősök kétségtelenül az élelmiszerrészlegen dolgozó kollégák, akik a 8-10 órás műszak alatt végig hordják a maszkot. Ha a vásárlók elfelejtenék eltakarni az arcukat, arra figyelmeztetik őket, bár ritkán, de előfordult, hogy valaki megtagadta a maszk viselését. Azonban jellemzően az emberek már egyre tudatosabbak, s komolyan veszik a kormány által javasolt intelmeket.

A kanizsai belvárosban működő Visual Optika vezetője, Nagyné Kovács Zsuzsanna ugyancsak kötelezi a hozzájuk betérő vásárlókat, hogy viseljenek maszkot. Ha esetleg valaki otthon hagyta, vagy az autóban felejtette, annak adnak egyet ingyenesen. Azonban elmondása szerint ez csak ritkán fordul elő, a betérők felkészültek, tisztában vannak a veszélyekkel. Kézfertőtlenítőt korábban kihelyeztek, azt is szívesen használják az emberek, hisz’ a megfelelő távolságtartással együtt biztonságot ad.

– A meghozott intézkedések után a társadalmunk eljuthat oda, ha valamelyikünk náthás vagy éppen köhög, akkor is maszkot húz, ha már nem lesz kötelező – vélekedett. – Az sincs kizárva, hogy most egyéb más fertőző betegségből jóval kevesebb van, mert jobban odafigyelünk.

Lentiben az elmúlt hónapokban a város lakossága érezhetően fegyelmezetten követte a szabályokat, az idősebbek szigorúan tartották magukat a Maradjanak otthon! felhíváshoz. Mára csökkent az aggodalom, és bár a nagyobb élelmiszerüzletekben a bejáratnál olvasható Kérjük, viseljen maszkot! felhívásnak eleget téve mindenki védőmaszkban vásárol, azért megfigyelhető, hogy a kényelmi szempontok előtérbe kerültek és többen csak a szájukat takarják, az orrukat nem, esetleg az álluk alatt hordják a védőeszközt.

A városközpontban található üzletsor ajtajain is látható a figyelemfelkeltő jelzés, amire jobbára oda is figyelnek a vásárlók.

– Kötelező a maszkviselés, vannak, akik ennek tudatában szigorúan be is tartják, de persze jönnek olyan vásárlók is, akik nem aggódnak annyira és maszk nélkül lépnek be az üzletbe, viszont ilyenkor felhívjuk a figyelmüket, hogy mindannyiunk érdekében tegyék fel a maszkot. Érdekes, hogy ott lapul a táskában mindenkinél, úgyhogy kéznél van. Akik eleve maszk nélkül járnak, azok pedig be sem lépnek, mikor meglátnak minket védőfelszerelésben, vagy olvassák az ajtón a figyelmeztetést – mondták Kozma Judit és Elek Gyöngyi a Kossuth utcában található ruházati és cipőboltban. – A fertőtlenítőszert rendszeresen használjuk, hiszen a ruhapróbáknál érintkezünk a vevőkkel, illetve számukra is ki van téve a szer a pultra. A védőmaszk viselése miatt senki nem vitatkozik, elfogadják, hogy ez a helyzet. Persze többen elpanaszolják, hogy mennyire kényelmetlen viselet, főleg most nyáron a meleg időben és a szemüvegeseket is érzékenyen érinti.

– Megfigyeltük mi is azt, hogy a vírushelyzet enyhülésével már szabadabban kezelik a maszkviselést az emberek, viszont olyanok is vannak, akik már a második hullámra készülnek és szigorúan hordják – tette hozzá Elek Gyöngyi.

A szépségszalonokra nem vonatkozik a kötelező maszkviselés, viszont a higiéniára való fokozott odafigyelés igen, bár a szolgáltatók erre alapból is ügyelnek. Herman Anna kozmetikus és Kósa Nóra körmös közös szalonban fogadja vendégeiket, akik tudják, náluk mindig patikarend és tisztaság van, illetve csak bejelentkezést követően fogadnak szépülni vágyókat, vagyis 1-1 vendégnél több egyszerre nem tartózkodik ott.

– Hordom a maszkot munka közben és alapból is a körömcsiszolásból adódó por miatt, viszont a vendégeket nem kötelezem erre, ha abban érzi magát biztonságban, akkor vegye fel – mondta Nóra, aki azt is hozzátette, hogy ez a ritkább, érezhetően megnyugodtak az emberek mostanra.

Anna is hasonlóan gyakorolja a maszkhasználatot, ám értelemszerűen például egy kozmetikai kezelést nem lehet úgy elvégezni, ha a vendég maszkot visel.

– Megfigyelhető, hogy aki tart a koronavírustól, az eleve nem is jelentkezik be, inkább nem jön, akik eljönnek hozzánk, azok nem tartanak ettől a helyzettől, a maszkhasználatot sem veszik annyira komolyan – vélekedett Herman Anna.

Mindketten leszögezték, hogy bejáratott vendégkörük tagjaival bizalmi viszonyban vannak, betegen nem dolgoznak és hozzájuk sem jelentkezik be senki, ha egészségügyi problémája van. Mint mondták: először ijesztő volt és ismeretlen a vírushelyzet, ők is bezárták a szalont egy időre, viszont egy esetleges második hullám esetén már csak akkor tennének így, ha erre köteleznék őket, mivel minden vendég el tudja dönteni maga, hogy el mer-e menni a kozmetikushoz, körmöshöz, vagy sem.