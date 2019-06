Hatalmas bulit csaptak a bajcsaiak

A településrész fiatal és szépkorú lakói idén is vidám hangulatú napot töltöttek együtt a vadászháznál.

Sültkolbász, házi sütik, jóféle borok, huncut nóták – a hétköznapi bulin minden volt, ami szem-szájnak ingere. A bajcsai városrész lakói nem csak a munkát, a tennivalókat ragadják meg. „Odateszik” magukat akkor is, ha szórakozásról van szó. A generációs találkozó megszervezése idén is a Bajcsai Nyugdíjasklubot dicséri, melynek vezetője, Marczin Jenőné azt mondta: van mit kipihenniük és megünnepelniük, mivel mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött.

-Sok fellépése volt az elmúlt hónapok során is a Rezedák Hagyományőrző Dalkörnek, mi több, meg is mérettettünk egy rangos, Harkányban megrendezett versenyen. Kiemelt arany minősítést szereztünk. Az is nagyon fontos számunkra, hogy Kanizsa közéletében is jelen legyünk. Továbbá nyáron sem dőlünk hátra: több helyütt lépünk pódiumra, valamint augusztus 10-én a HSMK-ban dalostalálkozót szervezünk, ahol mintegy 20, baráti daloscsoportot látunk vendégül – összegezte Marczin Jenőné. Hozzátéve: idén kétszer több tagot számlál a bajcsai nyugdíjasklub, mint tavaly. Továbbá: a tagok, a segítőkész bajcsaik és a kanizsai önkormányzat mellett mások is segítik munkájukat. A generációs találkozó helyszínéül szolgáló vadászházat az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága bocsájtotta a népes társaság rendelkezésére.

A generációs napon részt vett Tóth Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselő is, aki ajándékkal lepte meg a csapatot. Egyúttal elismeréssel szólt a bajcsaiak összetartásáról.

-A városrész motorjai a szépkorúak, nekik is köszönhető, hogy igazi közösségi élet van Bajcsán – fogalmazott Tóth Nándor.

A rendezvényen Karosi Lászlóné, a kanizsai, valamint Balogh István, a megyei idősügyi tanács alelnöke is a bajcsaiakkal mulatott. Hangsúlyozták: a városban aktívan élnek a szépkorúak.

-Az is elismerésre méltó, hogy a művészeti vagy sport közösséget is magukban foglaló klubok egymás felé is nyitottak és jó barátságban vannak – így Karosi Lászlóné.