Hat zenekar ad koncertet Liszón

Ismét az Auróra lesz a dél-zalai település immár hagyományos rockfesztiváljának első számú fellépője. A legkedveltebb hazai punk-rock formáció mellett öt további zenekar ad még koncertet szombaton a községben.

Minderről a szervezők egyike, Milávecz László tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, az Auróra minden évben játszik Liszóban, ezen idén sem kívántak változtatni, mellé pedig olyan környékbeli, elsősorban nagykanizsai zenekarokat hívnak meg, amelyek zenei irányvonala összeegyeztethető a fesztivál szellemiségével.

A szombati program este hat órakor a szintén punk-rocker Nyírfa Terror fellépésével kezdődik, őket a tervek szerint ötven perc múlva a közelmúltban tagcserén is átesett modern metalos Your Last Steps követi. Kevéssel nyolc óra előtt a Lumberjack Commando lép színpadra, a jelenleg trió formában működő zenekar a rock zene olyan lassú, de súlyos irányvonalai mellett kötelezte el magát, mint a stoner vagy a sludge metal. Kilenc órakor a székesfehérvári székhelyű groove-metalos Cadaveres következik, a Körmöczi Péter gitáros vezette formáció nemcsak a hazai színtéren ismert, hanem többször turnéztak Európában is. A fesztivál főzenekara, a Zalában is kedvelt Auróra fellépése fél 11-re várható, míg zárásként a black-metalos Feretrum mutatja be műsorát.

A zenei rendezvényekre vonatkozó 500 fős létszámkorlát kapcsán Milávecz László úgy fogalmazott lapunknak: ez egy underground jellegű zenei rendezvény, amelynek nézőszáma még sosem haladta meg a 300 főt, vélhetően most sem lesz rá akkora érdeklődés, ami miatt korlátozniuk kellene a részvételt. Ezt egyébként a közösségi oldalakon mért előzetes visszajelzések is alátámasztják.