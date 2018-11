Hat településen javul az ivóvízellátás a beruházásnak köszönhetően

Mintegy 68 ezer fogyasztót érint az a hamarosan megkezdődő, több részből álló beruházássorozat, amelynek révén biztonságosabbá válik az egészséges ivóvíz-szolgáltatás a megyeszékhelyen és környékén.

A Környezeti és energiahatékonysági operatív programból (KEHOP) finanszírozott projekt tegnapi nyitórendezvényén Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta: a megyeszékhely többségi tulajdonában lévő Zalavíz Zrt. pályázatát fogadta el a kormány, így lehetővé válik a bruttó 4,7 milliárd forint értékű beruházás. A megyeszékhely nyugati vízbázisán egy hasonló jelentős fejlesztés már megvalósult, ez folytatódhat most a keleti vízbázison is. A beruházások a város mellett érintik Zalaszentivánt, Zalaszentlőrincet, Alibánfát, Bocföldét és Sárhidát – a térség mintegy 68 ezer lakóját.

A részletekről Tálosi Dániel, a Szabadics Zrt. projektvezetője elmondta: a keleti vízbázist jelenleg 24 kút látja el nyers vízzel, ami határérték felett tartalmaz vasat, mangánt és ammóniát, bizonyos kutak pedig metánt is. A vizet tisztítják, de nehezen működtethető stabilan a jelenlegi tisztítómű. Így a beruházás részeként a keleti vízbázison egy új, naponta 15 ezer köbméteres kapacitású víztisztító technológiát is kiépítenek. A jelenlegi kutak mellett hat új mélyfúrású kutat telepítenek, ötöt pedig megszüntetnek. Közel 14 kilométernyi vezetéket építenek ki. A megyeszékhelyen rekonstrukciós munkák is kapcsolódnak majd a beruházáshoz, amelynek 2021. márciusára várható a befejezése.