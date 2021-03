Hat faluban indít kézművesszakköröket a Zala Megyei Népművészeti Egyesület

A járvány miatti szigorítások megszűnése után hat községben kíván népi kézművesszakkört indítani a Zala Megyei Népművészeti Egyesület. A foglalkozások egyik helyszíne Nova lesz, ahol a zalai – más néven göcseji – hímzés újratanítását tűzték ki célul.

Minderről Horváth Nikolett, a község közművelődési szakembere beszélt lapunknak. Elmondta: a 16 alkalomból álló, heti rendszerességűre tervezett, foglalkozásonként 3 órás tanfolyam célja a már-már feledésbe merült népi értékek megőrzése vagy újbóli felfedezése, illetve a tárgyalkotó népművészet örökségének, örökölt tudásának átadása és továbbéltetése.

– Településünket a szakkör ötletével a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kereste meg, amellyel már hosszabb ideje szoros együttműködésben állunk – magyarázta Horváth Nikolett. – Tavaly éppen nekik köszönhetően volt egy népművészeti vándorkiállítás is településünkön, az Állomások – Értékek tárlatot gyakorlatilag a tervezett kézművesszakkörök előzményének, módszertani mintaprojektjének tekinthetjük. A közösen megfogalmazott elképzelésünk az volt, hogy hozzunk létre olyan közösségi alkalmakat, amelyek hozzájárulnak a települési értékfeltáráshoz – emelte ki Horváth Nikolett.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület nem csak Nován tervezi népi kézműves­szakkör indítását, öt további településre is szeretnének hasonló programot vinni. Bödeházára ugyancsak hímző szakkört terveznek, ám ott főként a hetési motívumokra alapozva, Reszneken és Gutorföldén a kosárfonást tanítanák, Zalakomárban pedig gyöngyösnecc-készítő tanfolyamot indítanának. A hatodik szakkör helyszínének kiválasztása még egyeztetés alatt áll.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára, Devecz Zsuzsi szerint a szakkörök működtetésével a közművelődési alapszolgáltatások köre is bővül az adott településeken. Az egyesület a közel negyven­éves fennállása alatt számos Zala megyei településen indított hasonló programot, ezzel is létrehozva művelődő közösségeket. A szakkörök működéséhez szakmai és anyagi támogatást is nyújtottak, de pályázati lehetőségeiktől függően évről évre azt is vállalták, hogy igény esetén szakmai mentorálással segítsék a meglévő közösségeket. Ezt a támogatást az idén szervezendő népi kézművesszakkörök esetén is tudják biztosítani, hiszen megyei-területi feladatellátási tevékenységüket 2021-től már a Hagyományok Háza Települési Program részeként végzik, így az anyagi forrás is rendelkezésre áll. A szakkörök működtetése részükről tehát magába foglalja a szakkörvezető és az alapanyag biztosítását, míg a települési önkormányzatnak a közösségi színtér, s ezzel együtt a szakköri közösségi alkalmak során felmerülő infrastrukturális költségek, például az áram vagy a fűtés biztosítása lenne feladata. Ezeket a vállalásokat együttműködési megállapodás részeként rögzítik egymással a felek.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Hagyományok Háza Települési Programban emellett a népművészei és népi iparművészei körében is meghirdetett egy alkotócsoportok működtetésére szóló pályázatot, amelynek szintén a helyi népművészeti értékek visszatanítása a célja. A pályázat díja egyéves szakkörvezetői feladat ellátásának jutalmazása lenne, azaz 2022 januárjáról egy esztendőn keresztül finanszíroznák települési szakkörök vezetését. Ezzel a pályázati lehetőséggel többek között a 2021-ben elindítandó szakköri foglalkozássorozatok jövő évi folytatására is szeretnék ösztönözni a népművészeket, népi iparművészeket.