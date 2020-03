Háromnyaras pontyok érkeztek a galamboki horgászvízbe

A település határában található tavat kezelő Galambok és Környéke Horgászegyesület az elmúlt években többször jelentős haltelepítést hajtott végre, amit idén folytatni kíván.

Kedden 12 mázsányi ponty és három mázsa amur érkezett a Tógazda Halászati Zrt. zalaszentgróti tavából a két részből álló, összesen 9 hektár területű galamboki horgászvízbe.

– Tavaly 10 mázsa keszeget, egy mázsa csukát, 10 mázsa amurt és természetesen rengeteg pontyot, összesen 110 mázsá­nyi halat engedtünk a vízbe – bocsátotta előre Solymos Lajos, a folyamatosan bővülő tagságú, most 220 pecást számláló Galambok és Környéke Horgászegyesület elnöke. – A ponty nagyságrendekkel nagyobb arányát az indokolja, hogy az itt horgászók körében ez a legnépszerűbb faj. Idén is közel hasonló mennyiségben gondolkodunk, a tegnapi volt az első telepítés 2020-ban. A tervekben 60 mázsa ponty szerepel, amit több időpontban, 6-7 hetes idő­közökkel telepítünk. Hamarosan süllő és keszeg is érkezik a tóba.

Solymos Lajos jelezte, a keddi „potykák” háromnyaras, szép, megtermett példányok. Az itteni szokásrend szerint a telepítés napján horgászati tilalom volt érvényben a tavon, de tegnap már újra lehetett pecázni.