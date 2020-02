Három tanítómestere előtt tiszteleg a Csatári Pávakör

Nagy a készülődés a Csatári Pávakör Egyesület háza táján – alig egy hónap múlva nagyszabású jubileumi ünnepségen emlékeznek meg Zala legnagyobb népzenegyűjtőiről: Horváth Károlyról, Pungor Antalról és Vajda Józsefről. Mindhármuknak sokat köszönhetnek.

Pungor Antal az első művészeti vezetőjük volt, tőle tanulták a legelső dalukat, a „Válickai berkes erdőt”. Művészeti vezetőjüknek tudhatták a száz évvel ezelőtt született Vajda Józsefet és 15 éven át volt „nevelőapjuk” testvérkórusuk, a Petesházi Pávakör művészeti vezetője: Horváth Károly – s a sor ezzel nem szakadt meg, hiszen a Csatári Pávakör immár 5. esztendeje a jeles népzenekutató fia, ifjú Horváth Károly instruálásával éri el országos, sőt, nemzetközi sikereit – minden versenyen rendre a dobogó legmagasabb fokára állhatnak. Hogy csak a párat említsünk az utóbbiak közül: Aranypáva-díj, majd Aranypáva Nagydíj, a Kárpát-medencei döntőn a Vass Lajos Nagydíj, amelynek különdíja, a felajánlott CD hangfelvétele már megtörtént, a hanghordozó egyik változata nemrég készült el, s hamarosan kézbe vehetjük a másodikat is.

– A nagydíjakkal, 13 fellépéssel koronázott sikeres tavalyi évünket szeretnénk túlszárnyalni, aminek, úgy tűnik, nem is lesz akadálya, hiszen már sorban kapjuk a meghívásokat, szombaton például a 25. születésnapját ünneplő Vasboldogasszonyi Népdalkör rendezvényén állunk színpadra. Március 21-én a bocföldi iskolában tartjuk 44 éves fennállásunk legnagyobb rendezvényét, amellyel a három tanítómesterünknek kívánunk méltó emléket állítani – tájékoztatott Jakab József, az egyesület elnöke, a pávakör egyik alapítója és szólóénekese.

A bocföldi iskolába azért kéredzkedtek be, mert a velük együtt összesen kilenc csapat – a Csesztregi Pávakör, a Gellénházi Vajda József Népdalkör, a Sárhidai Dalkör, a Vasboldogasszonyi Népdalkör, az Andráshidai Igazgyöngy Hagyományőrzők, az Alsópáhoki Bodzavirág Népdalkör, a Gősfai Rozmaring tánccsoport és a Kapcai Népdalkör –, valamint a több mint 200 meghívott vendég nem férne el az csatári kultúrházban. A kapcaiak egyébként a legújabb „testvérdalkörük”, a csatáriak tavaly év végén már be is mutatkoztak a szlovéniai magyar falu közönsége előtt.

– Az ünnepi műsorban természetesen mindhárom népdalkutató gyűjtéséből szerepelnek majd dalok. Mi most választjuk ki, hogy a tizenöt dalcsokrunkból melyikkel állunk színpadra és melyikkel lepjük majd meg a nagyérdeműt műsoron kívül. Vendéglátóként természetesen gondoskodunk róla, hogy Zala népdalosainak több mint százfős csapata közösen is énekeljen. Pávakörünknek ez sem okoz gondot, hiszen a dalcsokrokon kívül rengeteg népdalt ismerünk, akár estétől hajnalig bírnánk énekkel – árulta el ifj. Horváth Károly, s a kedd esti próbán ezt be is bizonyították, a „beéneklésen” sorra hangoztak fel a citeramuzsikával, brácsával kísért zalai, muravidéki, alföldi, szatmári, Galga-menti népdalok, a „Hosszú farkú fecske”, a „Rika, rika, paprika”, a „Nincsen pénzem, de majd lesz” jól ismert strófái. – Ami a jövőnk szempontjából a legörvendetesebb: több lelkes, új és fiatal énekes csatlakozott a csapathoz – tette hozzá a csatáriak művészeti vezetője.