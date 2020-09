Három rövidebb útszakasz megújult Külsősárdon

Három név nélküli, csak helyrajzi számmal jelölt rövidke belterületi útszakasz burkolatát újították fel csütörtökön a mintegy hetvenlelkes zalai községben. Az aszfaltozást pályázati támogatással tudta a település önkormányzata megvalósítani.

A munka kapcsán Gasparics Győző polgármester lapunknak elmondta: a Belügyminisztériumhoz nyújtottak be sikeres pályázatot, az így elnyert több mint 12,7 millió forint a költségek 85 százalékát fedezi, a fennmaradó 2,2 millió forintot pedig saját bevételei terhére biztosítja a település.

– A három útszakasz közül kettő csak lakóépületekhez, a harmadik lakóingatlan mellett üzemekhez is vezet – mondta Gasparics Győző. – Főleg előbbi kettő volt nagyon rossz állapotban, gyakorlatilag már a közlekedés biztonságát veszélyeztette, de a harmadik burkolata is töredezett, kátyúkkal szabdalt volt, ezért is szerettük volna mielőbb megvalósítani a felújításukat. A két rövidebb szakasz két és fél méter széles, s ott az eddig hiányzó vízelvezetésre is kellett valami megoldást találni, ezért az aszfaltozás mellett folyókák kialakítását is magába foglalta a program. A harmadik szakaszon – ez mintegy száz méter hosszú –, hat méter szélességben terítenek le kétrétegű aszfaltot.

Gasparics Győző azt is elmondta, ahol szükséges volt, ott a hidak, átereszek javítását is elvégezték. A település közlekedési infrastruktúrájának javítását célzó programot ezzel nem tekinti befejezettnek az önkormányzat, ugyanis a temetőhöz vezető utat is szeretnék felújítani, ennek költségeit ugyancsak pályázati támogatásból kívánják előteremteni.