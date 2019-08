Három generáció ünnepel Letenyén

Süteménysütő versenyt hirdetett Letenye várossá válásának 30. évfordulója alkalmából a Letenyéért Közéleti Egyesület.

A szervezet a kerek évforduló apropóján „30 éves a város” – Háromgenerációs Nagyrendezvény címmel tartalmas programot tart augusztus 10-én, szombaton a letenyei termálfürdőn, illetve rossz idő esetén a Fáklya Művelődési Házban; az eseményre a letenyeieket és az innét elszármazottakat várják. A résztvevők felé csupán egyetlen kérést fogalmaztak meg a szervezők: minden család legalább három generációval jelenjen meg.

Ráczné Lánczok Zsuzsanna elnöktől megtudtuk, számos kulturális programot kínálnak, melyek keretében a 30 éveseket emléklappal és ajándékkal köszöntik az egyesület részéről. Mint mindig, most is nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok őrzésére, továbbadására és a generációk közti kapcsolat építésére. Ennek jegyében a művelődési házban kiállítás nyílik a Keszei Sándorné Hímzőkör tagjainak és a korábban meghirdetett gobelinkészítő verseny alkotóinak műveiből. A hagyományőrzés jegyében süteménysütő versenyt is hirdettek: a nevezőknek a letenyei, vízbe mártott vaníliakarikát kell megsütni a megadott recept alapján.

A receptúrát a Háromgenerációs Nagyrendezvényt propagáló szórólap révén minden letenyei háztartásba eljuttatták, így is segítve az átörökítést. Az elnök hozzátette: az édességet a nevezők a rendezvény napján 10 és 13 óra között adhatják le a helyszínen. Azokat cukrászokból álló zsűri értékeli majd